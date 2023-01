Film stasera in TV da non perdere domenica 15 gennaio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 15 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film fantasy da vedere stasera in tv



King Kong, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Peter Jackson dirige Naomi Watts e Jack Black nella sua trasposizione cinematografica sul gigantesco gorilla.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il re degli scacchi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma ambientato nella Vienna del 1938. Un avvocato condannato all’isolamento dalla Gestapo sviluppa un’ossessione per gli scacchi.

Film commedia da vedere stasera in tv



Qua la zampa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un simpatico cagnolino con la voce di Gerry Scotti in questo film per famiglia.

Notti magiche, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Paolo Virzì dirige Giancarlo Giannini in un film ambientato nel 1990. Durante la semifinale dei Mondiali tre sceneggiatori vengono sospettati di omicidio.

The Man – La talpa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Samuel L. Jackson e Eugene Levy in una commedia. Il destino di un agente di polizia poco ortodosso incrocia quello di un ignaro rappresentante.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi.

Film romantico da vedere stasera in tv



Jingle Bell Bride – Natale in Alaska, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una wedding planner si reca in Alaska alla ricerca di un raro fiore e rimane sedotta da un abitante del luogo.

Film di azione da vedere stasera in tv



Caccia a ottobre rosso, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sean Connery in un film di guerra. Un comandante di un sottomarino sovietico smette di obbedire agli ordini.

Death Race, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham è un ex pilota in carcere costretto a partecipare a una gara automobilistica: se la vincerà, sarà un uomo libero.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



I figli degli uomini, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Clive Owen e Julianne Moore in un film distopico. In un mondo in cui non nascono più bambini, un uomo deve proteggere una giovane incinta.

Film biografico da vedere stasera in tv



Erin Brockovich – Forte come la verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Julia Roberts nel biopic sulla segreteria di uno studio legale che sfidò le multinazionali per tutelare una comunità minacciata da acque radioattive.

I programmi in chiaro



Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:20 su Rai 1

Luisa Ranieri e Lunetta Savino in una serie tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Wonder Woman 1984, ore 21:40 su Canale 5

Gal Gadot torna a vestire i panni di Wonder Woman nel sequel della prima pellicola.

Così è la vita, ore 21:20 su Italia 1

Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia agrodolce. Un detenuto prende in ostaggio un poliziotto e un imprenditore.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.