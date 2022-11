Margot Robbie su The Wolf of Wall Street: "tequila prima di filmare"

A quasi 10 anni dall’uscita di The Wolf of Wall Street, Margot Robbie fa una rivelazione sulla sua parte nel film Condividi

The Wolf of Wall Street è un film uscito nelle sale nel 2013: sono trascorsi quasi dieci anni dal rilascio di uno dei film di maggior successo degli anni Dieci del Duemila e, a distanza di così tanti anni, Margot Robbie ha fatto una dichiarazione choc in merito a una delle scene più famose del film, quella in cui la si vede impegnata in un amplesso con Leonardo DiCaprio. Erotismo e passione sono gli elementi principali di quel momento, che è rimasto scolpito nella memoria dei tantissimi che hanno visto il film. E oggi, avendo acquisito anche più esperienza e coraggio, Margot Robbie ha fatto una dichiarazione inaspettata che ha scatenato un moto di ironia.

Margot Robbie e il sesso con Leonardo DiCaprio vedi anche Martin Scorsese, viaggio tra i capolavori del regista nato 80 anni fa The Wolf of Wall Street è stato il primo film importante di Margot Robbie, che ad appena 23 anni è stata catapultata in una produzione kolossal con Leonardo DiCaprio e sotto la regia di Martin Scorsese. Un’emozione e una responsabilità non da poco per un’attrice così giovane, che infatti ha rivelato di essere stata molto emozionata durante tutte le riprese. Durante i Bafta, Margot Robbie ha ragionato sulla scena iniziale del film, che l’ha vista protagonista in un’iconica camminata nuda, con indosso solo le calze e un paio di scarpe assolutamente sexy. “Non vi voglio mentire, ho bevuto un paio di shot di tequila prima di quella scena perché ero nervosa, molto, molto nervosa”, ha spiegato Margot Robbie, che ha anche rivelato che non credeva che quella scena avrebbe attirato così tanta attenzione, catapultandola nel cinema “dei grandi”.

La percezione su The Wolf of Wall Street di Margot Robbie Quando Margot Robbie ha accettato di ricoprire quel ruolo in The Wolf of Wall Street non pensava che quel film avrebbe riscosso un così grande successo. Quello è stato il suo primo film americano e le luci della ribalta erano qualcosa di completamente nuovo per lei che, a 23 anni, ha scoperto le luci di Hollywood. “In un certo senso non importa quello che faccio in questo film perché tutti si concentreranno su Leo e tutto il resto”, pensava l’attrice. Invece, oltre che concentrarsi su DiCaprio, quel film ha acceso i riflettori su di lei. Nonostante quella percezione, Margot Robbie si sentiva straordinariamente a suo agio nel ruolo e nel backstage del film, tanto da condividere le sue idee con Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio per trovare nuove soluzioni che potessero migliorare il film.