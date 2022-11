Film stasera in TV da non perdere martedì 1 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 1 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Mancino naturale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Claudia Gerini in un film a stampo sportivo. Una giovane madre riversa le sue speranze sul figlio dodicenne affinché diventi un calciatore.

Il sesso degli angeli, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli in una commedia. Un sacerdote scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Apocalypto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film di Mel Gibson ambientato al tempo dei Maya. Un giovane cerca vendetta in un turbine di violenza.

Nemico pubblico, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Johnny Depp e Christian Bale nella biografia filmica di John Dillinger, gangster americano.

Il processo Percy, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Christopher Walken e Christina Ricci in un film tratto da una storia vera. Un contadino sfida le multinazionali per i propri terreni.

Film romantico da vedere stasera in tv



Vi presento Joe Black, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Brad Pitt ed Anthony Hopkins in un dramma romantico. La morte viene a riscuotere l’anima di un burbero magnate.

Film di azione da vedere stasera in tv



Il tuo ex non muore mai, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Mila Kunis in una commedia d’azione. Due amiche vengono coinvolte in un intrigo internazionale da uno degli ex, un agente CIA.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Master Spy – Una spia per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un agente segreto si risveglia dopo l’ibernazione avvenuta nel 1974 e deve risolvere il suo vecchio caso.

Film thriller da vedere stasera in tv



Hates – House At The End of the Street, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jennifer Lawrence in un thriller. Attratta da un misterioso vicino di casa, una ragazza scopre un tremendo segreto.

Vanilla Sky, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Tom Cruise, Cameron Diaz e Penelope Cruz in un film tra sogno e realtà tra i più apprezzati degli ultimi anni.

On the line, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Mel Gibson è un conduttore radiofonico che riceve una chiamata anonima in cui viene minacciata la sua famiglia.

Film biografico da vedere stasera in tv



Joy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper nella vera storia di Joy Mangano, casalinga diventata milionaria.

I programmi in chiaro



Sopravvissuti, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale in una serie tv che racconta l’epopea pre e post naufragio di alcune persone.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Bayern Monaco-Inter, ore 21:00 su Canale 5

Gara finale della fase a gironi di Champions League tra i tedeschi e i nerazzurri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

The Expatriate – In fuga dal nemico, ore 21:25 su Nove

Aaron Eckhart in un film d’azione. Un ex agente della CIA si ritrova coinvolto in una cospirazione.