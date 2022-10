Proiettile vagante 2, il trailer del film Netflix

Diffuse le immagini del sequel della pellicola action francese che promette una buona dose di adrenalina Condividi

In arrivo su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) Proiettile Vagante 2, il sequel ad alta tensione del film francese del 2020 e le immagini del trailer ufficiale sembrano promettere tante scene imperdibili per chi ama i film d'azione. Diretto d Guillaume Pierret che era dietro la macchina da presa anche del primo film, Proiettile Vagante 2 ritrova nel cast Alban Lenoir, Diego Martín, Pascale Arbillot e Stéfi Celma. La sceneggiatura è scritta da Alban Lenoir e Guillaume Pierret

Proiettile vagante 2, la trama del film approfondimento I 30 migliori film d’azione Lino è un esperto di automobili trasformato in agente di polizia che ha un forte bisogno di velocità. Dopo la morte di Charras, Lino (Alban Lenoir) e Julia (Stéfi Celma) subentrano e formano la nuova unità di narcotici. Determinato a trovare gli assassini di suo fratello e del suo mentore, Lino continua la sua caccia e non permetterà a nessuno di intralciarlo. Proiettile Vagante 2 è l'entusiasmante sequel del thriller d'azione francese del 2020 che "non spreca nulla nella sua ricerca per consegnare la merce". Non sembra raffinato come i film di Fast & Furious, ma ha la stessa energica atmosfera da strade in fiamme.

Il successo di Proiettile Vagante

Netflix ha dato il via libera al sequel dopo il successo del primo film. Proiettile Vagante 2 è un sequel che ha richiesto solo sei settimane per completare la produzione all'inizio di quest'anno. Il primo film segue Lino, un meccanico con un talento speciale per la costruzione di auto ariete che un giorno viene arrestato per una rapina andata storta. Scovato dal capo di una squadra speciale delle forze dell'ordine sulla droga gli viene offerto un affare per evitare la prigione. Lino dimostra chiaramente il suo valore nove mesi dopo, ma, poiché è stato ingiustamente condannato per omicidio, non ha altra scelta che trovare l'unica prova della sua innocenza: il proiettile del crimine, depositato in un'auto scomparsa.