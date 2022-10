Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sarà il 23 dicembre 2022 la data d’uscita ufficiale di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle che dopo Whiplash e La La Land torna a regalarci emozioni forti sul grande schermo. Nel cast stellare brillano Margot Robbie e Brad Pitt per una produzione Paramount che teme un po’ l’uscita nelle sale nello stesso periodo previsto per l’attesissimo Avatar 2: The Way of Water e per il biopic su Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody.