Film stasera in TV da non perdere martedì 18 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 18 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Crazy, Stupid Love, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia sentimentale con Ryan Gosling, Steve Carell ed Emma Stone. Un playboy cerca di far rimettere insieme una coppia.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo, Giovanni e Giacomo nel loro film più recente, che affronta a suo modo il tema della crisi economica.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Tapirulàn, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Claudia Gerini protagonista del suo primo film da regista. Una consulente psicologica deve affrontare il suo passato irrisolto.

Legendary – Il giorno del riscatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

John Cena e Danny Glover in una storia di riscatto attraverso lo sport.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Blake Lively in una love story soprannaturale di una donna che smette di invecchiare.

The Queen – La Regina, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Helen Mirren interpreta la Regina Elisabetta II in un biopic ambientato dopo la morte di Lady Diana.

Film di azione da vedere stasera in tv



Bad Boys, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo capitolo della saga d’azione con Will Smith e Martin Lawrence, per la regia di Michael Bay.

The November Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il giorno sbagliato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Russell Crowe in un thriller. Dopo che una donna suona insistentemente il clacson in mezzo al traffico, un autista psicopatico inizia a seguirla.

Cella 211, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Thriller spagnolo in cui una guardia carceraria rimane coinvolta in una rivolta e deve fingersi un detenuto.

Film biografico da vedere stasera in tv



King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Biopic su Richard Williams, padre delle famose tenniste, con Will Smith premiato per l’Oscar per il ruolo.

I programmi in chiaro



Morgane – Detective geniale, ore 21:25 su Rai 1

Serie TV francese con Audrey Fleurot su una detective con un quoziente intellettivo superiore alla media.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Il divin codino, ore 21:20 su Canale 5

Andrea Arcangeli protagonista del biopic su Roberto Baggio.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Pechino Express, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del reality in cui alcune coppie vip viaggiano per il mondo.

Redemption – Identità nascoste, ore 21:25 su Nove

Jason Statham è un veterano di guerra in fuga dalla corte marziale.