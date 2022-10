Harrison Ford è instancabile e non pare aver voglia di smettere di apparire negli universi narrativi più amati da milioni di fan. L’indimenticato Han Solo di Star Wars presto abbandonerà la frusta di Indiana Jones ma si può già consolare con un’altra grande sfida: entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, raccogliendo l’eredità di un grande collega recentemente scomparso. Sarà infatti proprio Ford a interpretare d’ora in poi il generale Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, già apparso con il volto di William Hurt in ben cinque pellicole dell’ormai sterminato MCU (The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow).

Ford dovrebbe entrare nei panni di Thunderbolt già in Captain America: New World Order, la cui data di uscita è fissata per ora al 3 maggio 2024 . Il personaggio è stato già interpretato da grandi attori come il precedentemente citato Hurt ma anche la leggenda del western Sam Elliott , che indossò la divisa militare nell’ambizioso e seminale Hulk di Ang Lee datato 2003. Mai però il generale aveva avuto lo spazio che promette di avere nel prossimo futuro, a partire dal già annunciato Thunderbolts che dovrebbe uscire nell’estate sempre del 2024. Di quest’ultima pellicola, come sempre accade in questi casi, si sa ancora molto poco ma si immagina un grande ruolo per Harrison Ford. Di certo nel film cui apparirà anche la giovane star inglese Florence Pugh (nei panni di Yelena Belova/Black Widow) e l’ex Bond Girl Olga Kurylenko come Antonia Dreykov alias Taskmaster.

Thunderbolt è un personaggio affascinante che, soprattutto nei fumetti, si è evoluto più volte in maniera sorprendente. Nei film degli Avengers lo abbiamo addirittura visto diventare Segretario di Stato degli Stati Uniti e supervisore del gruppo di supereroi mentre in Thunderbolts potrebbe assemblare addirittura in prima persona un proprio super-ensable, sull’onda di quanto accaduto già nei comics.

Sulla carta il generale Thaddeus E. Ross è nato negli anni Sessanta con l’idea precisa di farne la nemesi di Hulk. Thunderbolt ci viene presentato come un militare che considera l’eroe verde una minaccia per gli Stati Uniti, tanto da mettersi a capo degli Hulkbusters, una task force nata apposta per fermare l’identità segreta di Bruce Banner. Le cose non migliorano quando la figlia del militare decide di sposare proprio Banner e Ross ne scopre l’identità segreta. A un certo punto Thunderbolt nei fumetti ha però un twist non indifferente, arrivando addirittura a stare dalla parte di Hulk per un po’. Almeno fin quando, a 40 anni dall’apparizione non si decide di trasformare l’antagonista dell’uomo verde in un suo semi-sosia rosso, di nuovo molto arrabbiato con Banner. Non serve aggiungere che la speranza di tutti i fan è quella di vedere Harrison Ford trasformarsi in questo terribile alter-ego del Gigante di Giada, in grado di gestire senza patemi la sua trasformazione, già in Thunderbolts. Vedremo se, come nei semafori, alla fine uscirà prima il rosso o il verde.