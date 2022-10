Marketing o errore disastroso? Quel che è certo è che le immagini post credit di Black Adam hanno alzato l’hype a pochi giorni dall’uscita del film Condividi

Spoiler voluto o grave errore? Quel che è certo è che la scena post-credit di Black Adam che è trapelata online contiene uno spoiler gigantesco. E se da una parte il pubblico potrebbe apprezzare il suo contenuto, dall'altra non è detto che ai più accaniti fan possa far piacere avere una rivelazione simile prima di aver visto il film, la cui uscita è prevista nelle sale americane il prossimo 21 ottobre. Le immagini da alcune ore stanno circolando sui social e molti utenti che hanno intenzione di andare a vedere il film al cinema stanno facendo un difficoltoso slalom per evitare di imbattervi, anche se al momento, soprattutto sui side americani, appare come un'attività piuttosto complicata. Il resoconto accurato di quanto accaduto è stato fornito dal sempre attento sito Variety pertanto, chi non volesse avere spoiler, è invitato a non andare oltre nella lettura di questo articolo.

La scena post credit approfondimento Black Adam, The Rock vuole un crossover con Superman La rivelazione che viene fatta nella scena post-credit di Black Adam è importantissima, si direbbe fondamentale per l’intera trama del film. Va da sé che i veri fan vogliano starne più alla larga possibile, anche se ormai le immagini sono un po’ ovunque. Lo spoiler è apparso a seguito della premiere mondiale del film, alla quale ha partecipato anche The Rock. Warner ha fatto immediatamente reclamo per chiedere lo stop alla diffusione della clip ma si sa che, una volta che un contenuto finisce sul web, poi è pressoché impossibile procedere con la sua eliminazione totale. Per quanto Warner abbia eliminato gran parte dei video, questi ora circolano sui telefoni e a ben cercare in rete non è raro trovare qualche superstite che è sopravvissuto alla cesoia. E chi ha avuto modo di vedere la scena post-credit sa bene che da sola, quella, vale l’intera visione del film. In tanti ora pensano a un’operazione pilotata per aumentare l’hype attorno al film e, viste la particolare fattispecie, non è un'ipotesi che può essere scartata a priori.

Allarme spoiler: ecco la scena post-credit di Black Adam vedi anche Black Adam, The Rock pubblica una foto dal set in costume Ma cosa succede nella scena che è stata diffusa in rete e che sta creando così tanta agitazione. Ebbene, come rivela Variety, alla fine di Black Adam, Henry Cavill torna nei panni di Superman. Una rivelazione straordinaria per chi ha seguito la trama della storia, che porta a una serie di riflessioni sulle prossime uscite. “È passato un po’ di tempo da quando qualcuno ha innervosito così tanto il mondo”, dice uscendo da una nube di fumo e rivolgendosi a The Rock. Sembrano le premesse di uno scontro epocale, atteso da anni e mai annunciato ufficialmente, che il leak rivelerebbe a sorpresa. Anche per questo è lecito chiedersi se non si tratti di una (geniale) campagna di marketing.