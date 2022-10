Nuova stagione per "Scrittori in scena" al Manzoni. Il programma

Dopo l’eccezionale successo registrato nella scorsa stagione, riparte al Teatro Manzoni di Roma l’iniziativa SCRITTORI IN SCENA.

A dare il via al nuovo ciclo di incontri - con la direzione di Alessandro Vaccari - grandi personalità del calibro di Walter Veltroni, Furio Colombo, Siegmund Ginzberg, Benedetta Tobagi, Andrea Vianello, Giancarlo De Cataldo, Guido Maria Brera, Marianna Aprile, Massimo Mapelli, Marco Mondini e tanti altri grandi protagonisti.

Con un pubblico che è cresciuto via via sempre di più con grande entusiasmo, nei mesi scorsi al Teatro Manzoni si sono alternati “scrittori in scena” come Giancarlo De Cataldo, Gianrico Carofiglio, Bruno Conti, Nicola Gratteri, Alberto Orioli, Nicola Fano, Domenico Quirico, Valerio Pellizzari, sul palco insieme a personalità come Gianni Letta, Stefano Ceccanti, Sergio Fabbrini, Antonio Nicasio, Marta Dassù.

Insieme all’iniziativa MANZONI IDEE che vede illustri docenti universitari portare sul palco filosofia, musica, letteratura e poesia con diversi cicli di incontri, SCRITTORI IN SCENA rappresenta un diverso modo di vivere il teatro, frutto di un grande lavoro di rinnovamento e innovazione.

Ed ecco che la sala diventa un luogo magico di incontro e condivisione con un palcoscenico popolato, oltre che dai protagonisti, anche da filmati, fotografie e musiche, con il supporto di nuove tecnologie, come il grande schermo di ultima generazione che lo scorso anno ha permesso di dare vita all’ importante rassegna cinematografica di documentari indipendenti cinesi AltreCine.

A dare il via al nuovo ciclo di incontri per Scrittori in Scena, martedì 11 ottobre alle ore 18.00, sarà la presentazione del libro Colazione a Pechino – Sogni e incubi di un impero senza tempo di Siegmund Ginzberg, edito da Feltrinelli.

Sul palco l’autore ne parla con il giornalista ed ex deputato Furio Colombo.

Conduce l’incontro Barbara Alighiero, giornalista, ex corrispondente Ansa dalla Cina e dal Medio Oriente.

Seguiranno poi il giornalista Massimo Mapelli con “Ad alta voce. Vita da giornalista”, sul palco con Lamberto Giannini, Capo della Polizia di Stato e Paola Severino, già ministro della Giustizia e vice- presidente della Luiss.

Modera l’incontro Daniela Mecenate, Giornale Radio RAI (Mercoledì 19 ottobre ore 18.00); Andrea Vianello con Storia immaginaria della mia famiglia insieme alla giornalista Marianna Aprile e agli scrittori Guido Maria Brera e Giancarlo De Cataldo con le letture dell’attore Francesco Siciliano (Lunedì 24 ottobre ore 18.30).

E poi ancora, in occasione del centenario della Marcia su Roma, Marco Mondini presenterà Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita, insieme a Walter Veltroni e Michela Ponzani, storica, conduttrice televisiva e saggista (Venerdì 28 ottobre ore 18.00), mentre Benedetta Tobagi sarà protagonista di una serata reading con musiche e letture di Anna Buonaiuto (Lunedì 7 novembre ore 21.00).

DI SEGUITO I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI SCRITTORI IN SCENA



Martedì 11 ottobre ore 18.00 – Presentazione “Colazione a Pechino” di Siegmund Ginzberg, edito da Feltrinelli. Interviene con l’autore Furio Colombo, giornalista ed ex deputato. Modera l’incontro Barbara Alighiero giornalista, ex corrispondente Ansa dalla Cina e dal Medio Oriente.

Mercoledì 19 ottobre ore 18.00 – Presentazione “Ad alta voce. Vita da giornalista” di Massimo Mapelli, edito da Baldini & Castoldi. Intervengono con l’autore Lamberto Giannini, Capo della Polizia di Stato e Paola Severino, già ministro della Giustizia e vice- presidente della Luiss. Modera l’incontro Daniela Mecenate, Giornale Radio RAI.

Lunedì 24 ottobre ore 18.30 – Presentazione “Storia immaginaria della mia famiglia” di Andrea Vianello, edito da Mondadori. Intervengono la giornalista Marianna Aprile, gli scrittori Guido Maria Brera e Giancarlo de Cataldo. Letture dell’attore Francesco Siciliano.

Venerdì 28 ottobre ore 18.00 – Presentazione “Roma 1922. Il fascismo e la guerra mai finita” di Marco Mondini, in occasione del centenario della Marcia su Roma. Intervengono con l’autore Walter Veltroni e Michela Ponzani, storica, conduttrice televisiva e saggista.

Lunedì 07 novembre ore 21.00 - Serata reading spettacolo di Benedetta Tobagi, musiche e letture di Anna Buonaiuto.