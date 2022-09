Armageddon Time - Il Tempo dell'Apocalisse: il trailer e il poster

La sinossi di Armageddon Time

Armageddon Time racconta una storia di crescita profondamente personale che affronta le vicende di una famiglia disperatamente impegnata nella ricerca di un’affermazione che ha coinvolto un’intera generazione, il Sogno Americano. Siamo nel pieno degli anni ’80 nel Queens, a New York, e due amici, uno bianco ed ebreo e l’altro nero vogliono elevarsi socialmente mentre dilaga il razzismo intorno a loro. I genitori del ragazzo ebreo vogliono che i due si allontanino l’uno dall’altro e ci riescono in un primo momento ma, quando alcuni ragazzi insultano il suo amico nero, il nonno entra in gioco per fargli capire da che parte sta la giustizia. Le parole del nonno daranno al ragazzo ebreo il coraggio di reagire e difendere il suo amico discriminato.