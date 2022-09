Il premio Oscar® Jared Leto porta il suo Morbius su Sky Cinema

Appuntamento lunedì 26 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K

Dopo il successo al cinema, arriva su Sky in prima tv Morbius, lunedì 26 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Morbius è uno dei personaggi più irresistibili e conflittuali del Sony Pictures Universe of Marvel Characters e per la sua comparsa sul grande schermo ha il volto del premio Oscar® Jared Leto, che si è trasformato nell’enigmatico antieroe Marvel. Con lui nel cast Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson. La regia è di Daniel Espinosa.



Affetto da una rara e grave malattia ematica e determinato a salvare chi è tormentato dal suo stesso destino, il dottor Morbius si lancia in una sfida disperata. Se inizialmente sembra un grande successo, poi in lui si scatenano forze oscure. Il bene avrà la meglio sul male, o Morbius soccomberà alle sue nuove, misteriose necessità?



