Knock at the Cabin, il trailer del nuovo film horror di Shyamalan

È uscito il trailer ufficiale di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan che uscirà nei cinema statunitensi il 3 febbraio 2023. Si tratta di un film dell'orrore a tinte apocalittiche con un cast stellare: Dave Bautista (Dune), Jonathan Groff (Matrix Resurrections), Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka-Bird (La vita straordinaria di David Copperfield), Rupert Grint (Harry Potter), Abby Quinn (Piccole donne) e la giovane Kristen Cui.



Il leggendario regista di Il Sesto Senso, The Village e Old è qui impegnato anche in veste di sceneggiatore: Shyamalan ha scritto la sceneggiatura assieme a Steve Desmond e Michael Sherman, ispirandosi al romanzo The Cabin at the End of the World di Paul Tremblay.

Potete guardare il trailer dell’horror Knock at the Cabin nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.