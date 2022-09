Margot Robbie, le sue parole

“Non so dire quanto mi sentissi umiliata, anzi, quanto fossimo umiliati. Sembrava come se ci stessimo divertendo, però in realtà io e Ryan stavamo morendo dentro” ha dichiarato Margot Robbie a Jimmy Fallon. “Dicevo a me stessa che quello era il momento più umiliante di tutta la mia vita. Sapevo che avevamo delle scene in esterna da girare a Los Angeles e sapevo che una volta iniziate avremmo avuto una piccola folla di persone intorno a noi poiché sai, davamo un po' nell’occhio con quegli abiti” ha continuato Robbie. L'attrice, quindi, era consapevole che qualcuno avrebbe notato lei e il collega Ryan Gosling (che interpreta Ken) per le vie della città californiana, ma non pensava che avrebbero attirato così tanta attenzione. “È stata una cosa folle, c'erano centinaia di persone che guardavano” ha poi concluso la 32enne. La diffusione delle immagini di Margot Robbie nei panni di Barbie, a bordo della macchina rosa e in rollerblade insieme a Gosling/Ken, hanno suscitato in effetti grande curiosità non solo tra i presenti a Venice Beach, ma anche sui social network.