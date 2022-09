Blonde, Ana de Armas ha "chiesto il permesso" a Marilyn Monroe

Dopo averla vista nel ruolo di Bond Girl in No Time to Die, cambia completamente veste e il 28 settembre sbarca su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) nei panni dell’iconica attrice Condividi

Il prossimo 28 settembre sbarcherà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il film Blonde, che la vede interpretare una delle attrici più iconiche e amate di tutti i tempi come Marilyn Monroe. Nel corso delle varie anteprime, Ana de Armas ha riscosso critiche molto positive che preannunciano un grande successo da parte della pellicola.

Il curioso gesto dell’attrice approfondimento Ana de Armas, la commozione dopo la standing ovation per Blonde In una recente intervista concessa ai microfoni di AnOther Magazine, Ana de Armas ha rivelato addirittura di aver “chiesto il permesso” alla stessa Marilyn Monroe per interpretare il suo personaggio. Ovviamente, il suo non è stato un gesto reale ma simbolico, con l’attrice che si è recata sulla tomba dell’ex star di Hollywood e le ha lasciato un biglietto. Un’azione quasi doverosa da parte di Ana de Armas, che aveva bisogno di sentire la “benedizione” di Marilyn Monroe per poterla interpretare onorevolmente in Blonde. Oltre all’attrice cubana, fanno parte del cast Bobby Cannavale nei panni di Joe Di Maggio e Adrien Brody in quelli di Arthur Miller, rispettivamente secondo e terzo marito di Marilyn Monroe. In un’altra intervista, Ana de Armas ha dichiarato di essersi sentita molto onorata, sebbene l’interpretazione sia stata molto complicata già a partire dalla fase del trucco. “Credo aver pianto la prima volta che ho visto le parrucche”, ha detto, “forse e ero terrorizzata. Mi sono allenata per 9 mesi per cercare di perfezionare il timbro vocale di Marilyn”, ha proseguito, “è stata molto dura, il mio cervello era fritto”.

La carriera di Ana de Armas L'attrice Ana de Armas sale alla ribalta nel 2015 accanto a Keanu Reeves e Lorenza Izzo nel thriller Knock Knock di Eli Roth. In seguito, appare in Blade Runner 2049 del 2017, per poi ottenere il ruolo della co-protagonista in Cena con Delitto – Knives Out recitando al fianco di Daniel Craig. I due, inoltre, torneranno a lavorare insieme in No Time to Die, ultimo film di James Bond con protagonista lo stesso Craig. Nella pellicola, Ana de Armas interpreta la spia Paloma che aiuta Bond in una missione all'inizio del film. Infine, l'attrice è sbarcata di recente anche su Amazon Prime Video nel thriller Acque profonde insieme a Ben Affleck.