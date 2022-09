Whitney: Una voce diventata leggenda, il trailer del biopic

Spettacolo

L'11 febbraio 2012 il corpo senza vita dell'artista viene ritrovato in un hotel di Beverly Hills: aveva 48 anni. In carriera ha venduto 200 milioni di dischi e vinto 6 Grammy, ma ha anche recitato a Hollywood

Il corpo senza vita di Whitney Houston viene ritrovato l'11 febbraio 2012 nella stanza di un hotel a Beverly Hills. La cantante, 48 anni, è morta per annegamento dopo una overdose di droghe. La sua carriera è stata piena di successi per tutti gli anni Ottanta e Novanta, con 22 American Music Awards vinti e 200 milioni di dischi venduti

Il suo vero nome era Whitney Elizabeth Houston ed era nata a Newark (New Jersey) il 9 agosto 1963. A scoprirla mentre cantava nelle chiese dello Stato fu Clive Davis, uno dei nomi più influenti della storia della discografia internazionale

Nel 1985 pubblica il suo disco d’esordio “Whitney Houston”, da cui furono estratti brani come “How Will I Know” e “Greatest Love of All”, che ottengono un successo internazionale