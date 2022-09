Film stasera in TV da non perdere lunedì 19 settembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 19 settembre, in TV su Sky. Azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel sequel di Riccardo Milani. Tre anni dopo la fine della loro storia, Monica si rivolge a Giovanni per tirarsi fuori dai guai.

Poliziotto in prova, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Action-comedy con Ice Cube, Kevin Hart e Lawrence Fishburne. Un agente di polizia trascina il futuro cognato in un giro di pattuglia per sincerarsi che sia degno di sposare sua sorella.

Film fantastico da vedere stasera in tv

Rufus e la porta segreta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura in chiave fantastica per un film in tecnica mista. A casa della nonna, Scott e l'amica Emily trovano Rufus, una pelosa creatura che chiede il loro aiuto per salvare il suo regno

Film drammatico da vedere stasera in tv

20 sigarette, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Vinicio Marchioni e Carolina Crescentini in un pluripremiato biopic. Un regista, in Iraq per documentare la missione dei militari italiani, rimane coinvolto nell'attentato di Nassiriya.

The Experiment (2010), ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Adrien Brody e Forest Whitaker in una sconvolgente storia dal creatore di 'Prison Break'. Ventisei uomini accettano di partecipare a uno studio psicologico all'interno di un penitenziario-

3/19, ore 21su Sky Cinema Drama

Silvio Soldini dirige Kasia Smutniak in una pellicola sulla responsabilita' verso il prossimo. La vita di un'avvocatessa viene sconvolta quando assiste alla morte di un giovane immigrato.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Immortals, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action sulla lotta tra umani e divinita' con Henry Cavill e Stephen Dorff. Il giovane Teseo e' scelto da Zeus per fermare il piano di Iperione: scatenare i titani contro gli dei.

Film romantico da vedere stasera in tv

Marry Me - Sposami, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia romantica con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Il giorno delle nozze, da celebrare durante un concerto live, una cantante scopre che il fidanzato rockstar la tradisce.

I programmi in chiaro

Le indagini di Lolita Lobosco, ore 21:25 su Rai 1

Prima stagione della fiction con Luisa Ranieri. Episodio 1x4, Gioco pericoloso.

I mercenari, ore 21:20 su Rai 2

Film d’azione diretto da Sylvester Stallone con lo stesso regista nel ruolo del protagonista e Jason Statham.

Rai Parlamento - Elezioni politiche 2022, ore 21:25 su Rai 3

Programma di approfondimento politico sulle prossime elezioni

Quarta Repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro.

Grande Fratello Vip, ore 21:30 su Canale 5

Reality show condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Taken3, ore 21:20 su Italia 1

Film di genere thriller e azione con Liam Nelson e Forest Whitaker diretto da OIivier Megaton.

Sotto il segno del pericolo, ore 21:15 su La7

Film di genere azione e drammatico con Harrison Ford e Williem Dafoe, diretto da Phillip Noyce.

Gomorra - La serie, ore 21:30 su TV8

Terza stagione della serie incentrata sul clan dei Savastano. Episodio 3x9 Giuda!

Little big Italy, ore 21:35 su Nove

Il viaggio nel mondo di Francesco Panella alla ricerca della vera italianità.