David Harbour nell'adattamento cinematografico di Gran Turismo

La pellicola su Gran Turismo narrerà le vicende di un giovane adolescente appassionato del videogame, le cui abilità alla guida sono talmente evidenti che lo hanno portato a vincere una serie di competizioni organizzate dalla Nissa, casa automobilista giapponese, per diventare un vero pilota di macchine da corsa. David Harbour sarà uno dei protagonisti del film, diretto da Neill Blomkamp con la sceneggiatura di Jason Hall e Zach Baylan. Kazunori Yamauchi , creatore della serie di giochi, sarà uno dei produttori esecutivi dell’opera. Il film uscirà nelle sale cinematografiche l’11 agosto 2023. Per i fan di Gran Turismo si tratta senza dubbio di una notizia entusiasmante. Il videogame ha debuttato per la prima volta nel 1997 su Playstation 1 prodotto dalla Polyphony Digital . Tale gioco ha rivoluzionato il mondo dei motori a livello ludico, tanto che è stato definito il simulatore di guida più autentico di sempre grazie alla sua cura al dettaglio e alla sua grafica, sempre migliorata anche con la nascita di console di gioco superiori come l’ultima Playstation 5. Il 4 marzo 2022 è uscito Gran Turismo 7, ultimo gioco della serie che è stato accolto molto bene dalla critica al contrario del precedente GT Sport. Secondo alcuni dati aggiornati ad aprile 2018, Gran Turismo ha venduto oltre 80 milioni di copie del mondo, numeri che rendono l’idea su quanto successo abbia avuto e continuerà ad avere.

La carriera di David Harbour

David Harbour vanta una lunga carriera cinematografica con ruoli secondari. Egli, infatti, è apparso in pellicole famose come I segreti di Brokeback Mountain, La guerra dei mondi, Awake – Anestesia cosciente, Quantum of Solace, Revolutionary Road, Suicide Squad e in No Sudden Move, ultimo film in ordine cronologico al cinema nel 2021. Sul piccolo schermo vanta innumerevoli apparizioni, ma senza ombra di dubbio il suo ruolo più importante è quello di Jim Hopper in Stranger Things. Una parte che ricoprirà anche nella quinta e ultima stagione ideata dai Duffer Brothers.