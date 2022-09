Babylon, le prime foto di Brad Pitt e Margot Robbie

Le prime foto di Babylon

approfondimento

Brad Pitt, Margot Robbie e Tobey Maguire sul set di Babylon

Uno degli elementi che emerge con maggiore forza dalle immagini rilasciate in anteprima è la cura posta nella fotografia del film, capace di richiamare in modo accurato le atmosfere degli anni in cui Chazelle ha deciso di ambientare il suo film. L’allure che avvolge le immagini, però non deve trarre in inganno, perché l’obiettivo è quello di sottolineare i rapidi cambiamenti che sono avvenuti in quel periodo e del prezzo che la società e le città hanno dovuto pagare per quello sviluppo. “Sono rimasto davvero affascinato dal costo umano di una trasformazione di quella portata, in un momento in cui non c'era una tabella di marcia e tutto era nuovo e primitivo”, ha spiegato Chazelle in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.