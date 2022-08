Film stasera in TV da non perdere martedì 30 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 30 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Beautiful Minds, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il valore dell'amicizia in un film on the road. Due uomini, soli e molto diversi, si ritrovano a viaggiare su un carro funebre verso il sud della Francia con una nuova leggerezza nel cuore.

Il palazzo del Vicerè, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l'India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi.

Machine Gun Preacher, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Marc Forster dirige Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Uscito di prigione, un ex spacciatore parte per un viaggio missionario in Sudan.

Film commedia da vedere stasera in tv

Viva l'Italia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tutta la verità, nient'altro che la verità in una pungente commedia con Raoul Bova, Ambra Angiolini e Michele Placido.

Stuart Little - Un topolino in gamba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Dal regista de “Il Re Leone”, una commedia di grande successo con Hugh Laurie (il mitico Doctor House) e il premio Oscar Geena Davis. Stuart, un simpatico topolino in cerca di affetto, diventa la mascotte della famiglia Little.

Film di azione da vedere stasera in tv

War Pigs - Bastardi di guerra, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Luke Goss, Dolph Lundgren, Chuck Liddell e Mickey Rourke in un action durante la Seconda guerra mondiale. Un manipolo di militari disadattati viene incaricato di infiltrarsi tra i nazisti.

Special Forces - Liberate l'ostaggio, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

In Afghanistan per un action con Diane Kruger. Una giornalista francese viene rapita e condannata a morte dai talebani. Un commando di forze speciali setaccia il paese per ritrovarla.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Il Re Scorpione, ore 21:15 su Sky Cinema Adventure

Dwayne Johnson in un'avventura esotica fra le tribù del deserto. Nell'anno 3000 a.C., le popolazioni nomadi si uniscono per sconfiggere il malvagio tiranno Memnon.

Film thriller da vedere stasera in tv

Open Water 3 - Cage Dive, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tre amici californiani, in vista di un reality show estremo chiamato "Shark Cage Diving", raggiungono l'Australia per girare il piu' impressionante e pericoloso dei video nelle acque infestate dai pescecani.

I programmi in chiaro

Per sempre la mia ragazza, ore 21:25 su Rai 1

Commedia romantica dal romanzo di Heidi McLaughlin. Un cantante country torna nella sua citta' di origine per riconquistare la donna di cui e' ancora innamorato.

Un'ora sola Vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità.

Cartabianca, ore 21:25 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l'interpretazione dei temi piu' caldi dell'attualita' politica e di cronaca.

La Mantide, ore 21:20 su Canale 5

Il capitano Ferracci e la sua squadra al numero 36 di Quai des Orfèvres stanno indagando su una misteriosa serie di omicidi.

Fast And Furious, ore 21:20 su Italia 1

Poliziotto infiltrato nel mondo delle corse automobilistiche clandestine, indaga su una banda di un certo Toretto coinvolta in loschi traffici.

In onda, ore 20:35 su La7

Il programma di approfondimento quotidiano condotto da Luca Telese e Marianna Aprile.

Inferno di cristallo, ore 21:30 su TV8

Al 20o piano di un grattacielo una perdita di gas ha innescato un pericoloso incendio.

Ex, ore 21:25 su Nove

Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia.