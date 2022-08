Film stasera in TV da non perdere venerdì 26 agosto 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 26 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

La padrina - Parigi ha una nuova regina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Patience Portefeux è un'interprete giudiziaria, specializzata in intercettazioni per la squadra antidroga di Parigi. Un giorno, viene coinvolta in un affare di droga.

Prima di domani, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Samantha Kingston sembra avere tutto, ma tutto cambia quando muore in un incidente d'auto, ma poi si risveglia ritrovandosi a rivivere lo stesso giorno più e più volte.

Film commedia da vedere stasera in tv

Bugiardo bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un avvocato di successo, incline alla menzogna, si trova in gravi difficoltà per magia si avvera il desiderio del figlio che ottiene che per un giorno il padre non possa più dire bugie.

Barb & Star Go to Vista Del Mar, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Migliori amiche, Barb e Star lasciano la loro piccola cittadina per la prima volta per andare in vacanza a Vista Del Mar, in Florida.

Film di azione da vedere stasera in tv

Codice Genesi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

In un futuro non troppo lontano, circa 30 anni dopo l’ultima guerra, un uomo attraversa in solitudine la terra desolata che un tempo era l’America.

Fast&Furious 9, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dom Toretto conduce una vita tranquilla insieme a Letty e a suo figlio, il piccolo Brian, ma non sa che il pericolo è sempre in agguato.

Film thriller da vedere stasera in tv

Half Light, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Rachel Carlson si trasferisce in una piccola cittadina scozzese per cambiare vita dopo la morte del figlio. Tuttavia il suo soggiorno si trasforma presto in un incubo.

Film di avventura da vedere stasera in tv

L’ultimo dei Mohicani, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Gli ultimi membri una tribù di nativi americani, Uncas, il padre Chingachgook ed il fratello adottivo Occhio di falco, vivono in pace accanto ad un gruppo di colonizzatori britannici.

Film romantico da vedere stasera in tv

Moulin Rouge!, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Satine è la prima stella nel famoso locale parigino e si innamora di un aspirante scrittore alla ricerca di sé stesso.

Film fantastico da vedere stasera in tv

Labyrinthus, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Frikke, un ragazzino di quattordici anni, si imbatte in uno strano gioco per computer e scopre che questo sta per essere giocato da bambini reali.

I programmi in chiaro



Cavalli di Battaglia, ore 21:25 su Rai 1

Nuovo appuntamento con "Cavalli di Battaglia", spettacolo che trae origine dal vasto ed esilarante repertorio di Gigi Proietti.

Paolo Cognetti Sogni di grande Nord, ore 21:20 su Rai 2

Questo è il viaggio dello scrittore Paolo Cognetti e del suo amico Nicola che, in camper, raggiungono l'Alaska.

Gli infedeli 2020, ore 21:20 su Rai 3

Remake del fortunato e omonimo film francese, Gli Infedeli è un film a episodi che per stile e toni si ispira alla tradizione della commedia all’italiana.

Il terzo indizio, ore 21:20 su Rete 4

All'attrice e conduttrice televisiva Barbara De Rossi il compito di introdurre e commentare docufiction che ricostruiscono grandi casi di cronaca.

Grand Hotel Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5

Tutte le prove sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, il quale, ferito ad una gamba, e' deciso a ritrovare Julio.

Chicago Med, ore 21:20 su Italia 1

Sharon ha un incidente e viene portata in ospedale insieme al bambino che ha investito.

Eden Un pianeta da salvare , ore 21:15 su La7

Il programma di approfondimento e divulgazione sui cambiamenti climatici e le sfide che il riscaldamento globale ci impone.

I delitti del BarLume - Mare forza quattro, ore 21:30 su TV8

Una forte mareggiata di fine marzo si abbatte sul lungomare di Pineta distruggendo tavolini e sedie dell'amato BarLume.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio dello satira unica e inimitabile di Maurizio Crozza sul Nove. I personaggi più amati, le canzoni più divertenti, i monologhi più graffianti.