Festival di Venezia, flash mob per cineasti sotto attacco

La Mostra del Cinema di Venezia si attiva per richiamare l'attenzione ed esprimere solidarietà ai cineasti che nel mondo sono sotto attacco, perché arrestati in questo ultimo anno o imprigionati. Lo farà - annuncia la Biennale - con due iniziative in programma nei giorni della 79ma mostra del Lido

La Biennale di Venezia annuncia alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ( LO SPECIALE ) due iniziative di solidarietà per i registi, cineasti, artisti arrestati o imprigionati nel mondo nell’ultimo anno , con lo scopo di sensibilizzare i media, i governi e le organizzazioni umanitarie mondiali sulla loro situazione. Le due iniziative, organizzate in collaborazione con ICFR-International Coalition Filmmakers at Risk , sono costituite da: un panel internazionale sabato 3 settembre alle 15.30 (Palazzo del Casinò) e un flash-mob sul red carpet (Palazzo del Cinema) venerdì 9 settembre alle 16.30 .

Il panel internazionale, intitolato Cineasti sotto attacco: fare il punto, agire / Filmmakers Under Attack: Taking stock, Taking Action, avrà luogo sabato 3 settembre alle ore 15.30 al Palazzo del Casinò (Lido di Venezia), in Sala Conferenze stampa.

Il panel vedrà la partecipazione del Direttore della Mostra, Alberto Barbera, di Vanja Kalurdjercic (Croazia, Direttrice dell’International Film Festival di Rotterdam), Nadir Öperli (Turchia, produttore), Orwa Nyrabia (Direttore dell’International Documentary Film Festival di Amsterdam), Mike Downey (Presidente della European Film Academy) e di un cineasta iraniano. Argomenti e obiettivi del panel saranno: informare sulla situazione dei cineasti attualmente perseguitati, arrestati o tenuti prigionieri nel mondo; esprimere solidarietà e preoccupazione per il loro futuro; segnalare la necessità che il mondo del cinema si mobiliti; discutere sulle possibili azioni che la comunità internazionale possa concretamente intraprendere in loro aiuto. Inoltre - in occasione del panel - cineasti e artisti presenti alla Mostra saranno invitati a partecipare al flash-mob sul red carpet del Palazzo del Cinema di venerdì 9 settembre (ore 16.30).

In particolare, fra i temi affrontati: il progetto del fondo per i registi ucraini dell’ICFR (ne parlerà Vanja Kalurdjercic), i numerosi casi di cineasti perseguitati cui l’ICFR si sta occupando nel resto del mondo (Orwa Nyrabia), la situazione in Turchia, con riferimento al caso della produttrice Cidgem Mater e dei suoi colleghi condannati con lei (Nadir Öperli), la situazione iraniana, con riferimento ai recenti casi dei cineasti Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad (regista iraniano).