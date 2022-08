Gli speciali, il trailer del film di Daniele Malavolta

Rilasciato il primo ufficiale de Gli Speciali , diretto da Daniele Malavolta . Una grande novità nel panorama cinematografico italiano: un gruppo di supereroi che ci faranno vivere le loro avventure e che non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi d'oltreoceano.

Ecco il trailer di Gli Speciali, thriller di Daniele Malavolta che propone un manipolo tutto italiano di supereroi

Reduce da Karate man di Claudio Fragasso, protagonista de Gli Speciali è il campione d’arti marziali Claudio Del Falco insieme a Luis Molteni, Martina Palladini, Gianluca Potenziani, Asia Callegari, Ivan Castiglione, Loretta Micheloni, Gianni Lillo e Hal Yamanouchi, in fatto di superhero movies visto anche nel cinecomic Marvel Wolverine l'immortale.

Ritrovatosi dei superpoteri dopo essersi sottoposto ad un vaccino sperimentale, Max (Del Falco) finisce per ritrovarsi senza lavoro quando il programma governativo che lo ha previsto volge al termine. Condivide lo stesso destino di altri supereroi dotati di diverse abilità, tutti pronti a rimettersi in gioco e a scontrarsi con i loro antagonisti, proprio come nelle trame più avvincenti dei fumetti.