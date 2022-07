Film stasera in TV da non perdere lunedì 25 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



White Oleander - Oleandro bianco, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma al femminile con Michelle Pfeiffer, Alison Lohman e Renee Zellweger. Dopo l'arresto della madre per omicidio, Astrid inizia una lunga odissea per trovare una famiglia che la accolga.

Film commedia da vedere stasera in tv

Qualcosa di nuovo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti in una commedia romantica di Cristina Comencini. Due amiche di vecchia data, e molto diverse tra loro, si contendono l’amore per uno sconosciuto.

Al posto tuo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Luca Argentero, Stefano Fresi e Ambra Angiolini in una commedia di Max Croci. In corsa per un posto da direttore, due creativi accettano di scambiarsi le vite per una settimana.

Film di azione da vedere stasera in tv

Blacklight, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Liam Neeson e Aidan Quinn in un action Sky Original. Un ex agente federale e una giornalista rischiano la vita per portare alla luce un complotto che coinvolge i vertici dell'FBI.

Film biografico da vedere stasera in tv

Una squadra di 12 orfani, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Luke Wilson, Robert Duvall e Martin Sheen in un biopic ambientato nell'America della Grande Depressione..

Film di avventura da vedere stasera in tv

The Rising Hawk - L'ascesa del falco, ore 21:15 su Sky Cinema Uno+24

Robert Patrick in un'avventura ambientata nel XIII secolo. Gli abitanti di un villaggio dei Carpazi preparano la Resistenza contro l'invasione del potente esercito della Mongolia.

I programmi in chiaro



Mia e il leone bianco, ore 21:25 su Rai 1

Mia e' solo una bambina di undici anni quando forgia una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco.

Tim Summer Hits 2022, ore 21:20 su Rai 2

La grande musica torna Live nelle più suggestive piazze del nostro Paese e in tutte le case degli italiani. Con Andrea Delogu e Stefano De Martino.

Report, ore 21:20 su Rai 3

Il programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv.

Zona Bianca, ore 21:25 su Rete 4

Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Zelig 2021, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna la grande comicità di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono la nuova edizione di Zelig.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

L'Intelligence indaga su una serie di rapine compiute da una banda di tre professionisti.

Domina, ore 21:15 su La7

La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare.

Gomorra la serie, ore 21:30 su TV8

Seconda stagione della serie ispirata al libro di Roberto Saviano. La storia della rivalita' fra due clan di camorra.

Baby Birba - Un giorno di liberta’, ore 21:25 su Nove

Baby Birba, un bimbo di nove mesi, e' l'erede universale di un'enorme fortuna e viene preso di mira da due delinquenti.