Liam Neeson Mania, su Sky un canale dedicato. Si parte con Blacklight

Lunedì 25 luglio arriva in prima tv assoluta Blacklight, film targato Sky Original con protagonista Liam Neeson che andrà in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Liam Neeson Mania, in streaming su NOW e disponibile on demand. L’action movie - che dopo Honest Thief vede Neeson tornare protagonista di una pellicola targata Sky Original - è diretto da Mark Williams e vede nel cast anche Aidan Quinn, Emmy Raver-Lampman e Taylor John Smith. Racconta la storia di Travis Block, un agente che, dopo aver scoperto un oscuro segreto, combatte il direttore dell'FBI che una volta aveva giurato di proteggere

SKY CINEMA COLLECTION – LIAM NEESON MANIA E in occasione della prima tv di Blacklight Sky Cinema Collection si trasforma in SKY CINEMA COLLECTION – LIAM NEESON MANIA, con una settimana di programmazione interamente dedicata all’attore britannico, da lunedì 25 a domenica 31 luglio al canale 303 di Sky e in streaming su NOW (i titoli sono disponibili anche on demand). Tra i 16 film previsti in programmazione ci saranno l’adrenalinico HONEST THIEF, targato Sky Original, dove Neeson è un rapinatore di banche vuole costituirsi e cambiare vita; il kolossal di Steven Spielberg SCHINDLER’S LIST, che ha ottenuto 7 Oscar® e per cui Neeson era stato nominato; l’action al confine tra Messico e Stati Uniti UN UOMO SOPRA LA LEGGE; la pellicola su pericolosi intrighi coniugali CHLOE – TRA SEDUZIONE E INGANNO con Julianne Moore e Amanda Seyfried; l’avvincente thriller LA PREDA PERFETTA con Dan Stevens; il film che mescola suspense e azione L’UOMO SUL TRENO - THE COMMUTER con Vera Farmiga; e il western che trasuda vendetta CACCIA SPIETATA con Pierce Brosnan.