Film stasera in TV da non perdere sabato 23 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 23 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



I molti santi del New Jersey, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Gangster movie, prequel de "I Soprano", con Alessandro Nivola e Michael Gandolfini. La Newark degli anni 60 fa da sfondo alla gioventu' di Tony Soprano e alle vicende criminali di suo zio.

Il viaggio di Amelie, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventurosa storia nel segno dell'amicizia. La tredicenne Amelie fugge dalla clinica e conosce un ragazzo che le rivela l'esistenza di una leggenda che potrebbe aiutarla a guarire dall'asma.

Il mondo che verrà, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Vanessa Kirby, Katherine Waterston, e Casey Affleck in un dramma sentimentale. Stati Uniti, 1850: due donne sposate ma infelici stringono tra loro un legame intimo e clandestino.

Somewhere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Leone d'Oro a Venezia al film di Sofia Coppola con Stephen Dorff, Elle Fanning e Benicio Del Toro. Hollywood: la visita della figlia sconvolge la vita dissoluta di un divo del cinema.

Codice d’onore, ore 21:15 su Sky Cinema 4k

Tom Cruise sfida Jack Nicholson, in un dramma giudiziario con Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati militari difendono davanti alla Corte Marziale due marines accusati dell'omicidio di un commilitone.

Film commedia da vedere stasera in tv

Amici di letto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Justin Timberlake e Mila Kunis in una commedia romantica. Entrambi reduci da una relazione fallita, Jamie e Dylan decidono di condire la loro amicizia con il sesso, ma tutto si complica.

(Im)perfetti criminali, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Action-comedy Sky Original di Alessio Maria Federici. Quattro guardie giurate progettano un colpo grosso in gioielleria per aiutare uno di loro. Non mancheranno sorprese e colpi di scena.

Film di azione da vedere stasera in tv

Spider-Man: Far from Home, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-man

Tom Holland e' il supereroe Marvel in un fanta-action con Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson e Zendaya.

Savage Dog - Il selvaggio, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action all'ultimo sangue con Scott Adkins. 1959: in un lager in Indocina, un ex pugile irlandese viene sfruttato in match clandestini dai suoi aguzzini, che vogliono impedirne il rilascio.

Film thriller da vedere stasera in tv

Breach - L'infiltrato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Da una storia vera, uno spy-thriller mozzafiato con Chris Cooper. Un giovane agente viene ingaggiato dall'FBI per sorvegliare un collega sospettato di vendere documenti top secret all'URSS.

I programmi in chiaro



The Voice Senior 2022, ore 21:25 su Rai 1

Seconda stagione del fortunato programma di Raiuno, condotto da Antonella Clerici.

Calcio Femminile - Europei 2022 - Quarto di Finale, ore 21:00 su Rai 2

Calcio Femminile 2022: Campionati Europei Inghilterra, Quarti di Finale.

La fabbrica del mondo, ore 21:20 su Rai 3

Una serie originale che unisce la narrazione teatrale con il pubblico presente, alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico.

Grand Hotel Excelsior, ore 21:25 su Rete 4

Il muro di freddezza professionale del proprietario dell'hotel (Celentano) cede ai disperati assalti amorosi di Ilde.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce la nuova edizione del programma che vedrà protagonisti uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo.

Superman e Lois, ore 21:20 su Italia 1

Sedute sulle gradinate alla partita di football delle superiori, Lois e Chrissy notano la curiosa presenza sul posto di Morgan Edge.

Il Giocatore - Rounders, ore 21:15 su La7

Mike McDermott e' uno studente di giurisprudenza attratto dal giro del poker. Sembra esserne uscito, ma vi ricade grazie a un amico.

Grantchester, ore 21:30 su TV8

Chambers e Keating vengono invitati in un jazz club di Londra e decidono di concedersi una serata di svago.

Una famiglia scomparsa Il caso Carretta, ore 21:25 su Nove

1989: la famiglia Carretta scompare improvvisamente dalla loro casa di Parma. Gli investigatori devono affrontare diverse ipotesi e false piste.