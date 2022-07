Film stasera in TV da non perdere lunedì 11 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 11 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Moonfall, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Patrick Wilson e Halle Barry in un film di Roland Emmerich. Due astronauti e un complottista devono evitare che la luna precipiti sulla Terra.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A Vigilante, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Olivia Wilde in una pellicola che tratta il tema degli abusi domestici.

Film commedia da vedere stasera in tv



French Kiss, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Kevin Kline e Meg Ryan in una commedia romantica. Una donna scopre che il fidanzato la tradisce e parte per la Francia per riprenderselo.

Amici come prima, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il film che ha segnato il ritorno di Christian De Sica e Massimo Boldi, di nuovo insieme dopo tanti anni.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Spider-Man 3, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo e ultimo capitolo della trilogia di Sam Raimi sul Tessiragnatele, con Tobey Maguire e James Franco.

Tom & Jerry, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Chloe Grace Moretz in un film misto animazione e live action sui due noti cartoni animati.

Big Fish – Le storie di una vita incredibile, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ewan McGregor in un fantasy di Tim Burton. Un uomo in punto di morte rivede il figlio che non condivide la sua immagine.

Film thriller da vedere stasera in tv



Intrigo: la nemica del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Secondo film della saga di Daniel Alfredson basata sui libri di Hakan Nesser. Una donna offre dei soldi a un’amica per compiere l’omicidio del marito.

Film biografico da vedere stasera in tv



The Colour Room, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic targato Sky Original sulla rivoluzionaria artista di ceramiche Clarice Cliff.

Escobar – Il fascino del male, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Biopic sul noto narcotrafficante Pablo Escobar con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz.

I programmi in chiaro



Il viaggio degli eroi, ore 21:25 su Rai 1

Marco Giallini narra un documentario sulla vittoria dell’Italia ai Mondiali del 1982.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Domina, ore 21:15 su La7

Kasia Smutniak in una serie Sky Original ambientata nell’Antica Roma.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Amiche da morire, ore 21:25 su Nove

Commedia con Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi. Tre donne coinvolte in un omicidio attirano i sospetti di un commissario.