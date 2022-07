Film stasera in TV da non perdere domenica 10 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 10 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografico da vedere stasera in tv



Escobar – Il fascino del male, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Biopic sul noto narcotrafficante Pablo Escobar con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz.

Borg McEnroe, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason interpretano i due tennisti nell’ambito del loro match di Wimbledon 1980.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La donna che canta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Uno dei primissimi film di Denis Villeneuve. Dopo la morte della madre, due gemelli canadesi partono per Beirut per ritrovare un padre e un fratello mai conosciuti.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ritorno al Marigold Hotel, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Judi Dench, Maggie Smith e Richard Gere nella commedia sequel del grande successo.

Corpi da reato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sandra Bullock e Melissa McCarthy sono due poliziotte costrette a collaborare per risolvere un crimine.

Corro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



2012, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Disaster Movie con John Cusack. Anno 2012: la profezia dei Maya si avvera e la fine del mondo è vicina.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Big Fish – Le storie di una vita incredibile, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ewan McGregor in un fantasy di Tim Burton. Un uomo in punto di morte rivede il figlio che non condivide la sua immagine.

Spider-Man 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Secondo film sull’Uomo Ragno diretto Sam Raimi. Stavolta il tessiragnatele dovrà affrontare il Dottor Octopus.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Clifford – Il grande cane rosso, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura tratta da un romanzo. Una bambina riceve in dono da un anziano un cane rosso che assume proporzioni gigantesche.

Film thriller da vedere stasera in tv



La tela dell’inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Elizabeth Debicki e Claes Bang in un thriller su un furto d’arte. In cambio di un’intervista a un pittore, un critico deve riuscire a rubare un suo prezioso dipinto.

I programmi in chiaro



Francia-Italia, ore 20:30 su Rai 1

Prima gara degli Europei di calcio femminili per la Nazionale azzurra.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3

Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

Una festa esagerata, ore 21:20 su Rete 4

Vincenzo Salemme regista e protagonista di una commedia con un grande cast corale. Un uomo organizza la festa dei 18 anni per la figlia: un imprevisto però rischia di rovinare tutto.

Pane al limone con semi di papavero, ore 21:20 su Canale 5

Una storia di amicizia al femminile ambienta a Maiorca.

Le Iene presentano: “L’omicidio di Serena Mollicone, un mistero lungo vent’anni”, ore 21:20 su Italia 1

Puntata speciale del format televisivo de Le Iene sul caso di Serena Mollicone.

Miss Marple, ore 21:15 su La7

Serie tv basata sul famoso personaggio creato da Agatha Christie.

Italia’s Got Talent 2022 – Best Of, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.