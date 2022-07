Film stasera in TV da non perdere sabato 9 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 9 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Corro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

Questi sono i 40, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paul Rudd e Leslie Mann nella commedia spinoff di “Molto Incinta”, diretta ancora una volta da Judd Apatow.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La donna che canta, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Uno dei primissimi film di Denis Villeneuve. Dopo la morte della madre, due gemelli canadesi partono per Beirut per ritrovare un padre e un fratello mai conosciuti.

Via dalla pazza folla, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Carey Mulligan nell’adattamento cinematografico dell’omonimo classico.

The Impossible, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film con Ewan McGregor, Naomi Watts e Tom Holland ambientato durante lo tsunami del dicembre nel sud-est asiatico.

Civiltà perduta, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Charlie Hunnam nella vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che andò alla ricerca di un’antica civiltà.

Film di azione da vedere stasera in tv



Nella tana dei lupi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler è un membro di una squadra speciale che deve sgominare una banda di rapinatori.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



La moglie dell’astronauta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Charlize Theron e Johnny Depp in un thriller fantascientifico. Dopo una missione nello spazio, un uomo torna profondamente cambiato e turba la moglie.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film sull’Uomo Ragno diretto da Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Willem Dafoe.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Tsatsiki e la guerra delle olive, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il piccolo protagonista vuole impedire la chiusura dell’albergo di suo padre in Grecia.

Film thriller da vedere stasera in tv



La terrazza sul lago, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Samuel L. Jackson e Patrick Wilson in un thriller. Un poliziotto afroamericano razzista decide di perseguitare una coppia mista.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

Più denso dell’acqua, ore 21:20 su Rai 2

Una coppia che ha perso il figlio per overdose cerca un riscatto.

Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte, ore 21:20 su Rai 3

Documentario sulla vita del generale francese narrato da Alessandro Barbero.

Il bisbetico domato, ore 21:20 su Rete 4

Commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti. Una bella e ricca ragazza milanese si innamora di un agricoltore misogino e dal brusco carattere.

Tu si che vales, ore 21:20 su Canale 5

Talent show condotto da Belen Rodriguez e con giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Transformers 4: l’Era dell’estinzione, ore 21:20 su Italia 1

Quarto capitolo della saga dei Transformers per la regia di Michael Bay, con Mark Wahlberg.

Schegge di paura, ore 21:15 su La7

Thriller processuale con Richard Gere e un esordiente Edward Norton. Un avvocato deve difendere un chierichetto dall’accusa di omicidio.

Grantchester, ore 21:30 su TV8

Serie tv ispirata ai romanzi di James Runcie e ambientata in un villaggio inglese negli anni ’50.

Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith?, ore 21:25 su Nove

Approfondimento nel quale viene ripercorso tutto l’iter dell’omicidio di Perugia e le conseguenze per i suoi indagati.