Cinema

I migliori film del 2020 secondo Pedro Almodóvar

Il regista spagnolo, in una sua speciale classifica, ha scelto le migliori pellicole di quest'anno. Leggi i suoi commenti

First Cow di Kelly Richard

"Western accattivante e delizioso. Può essere visto come un film di amici, la storia di due uomini in Oregon, all'inizio del XIX secolo, che uniscono i loro destini per sfruttare il latte di una mucca da premio. L'intensa presenza della natura ricorda Lucrecia Martel".





The Devil All the Time di Antonio Campos

"Meravigliosa, profonda America, lacerata, poetica, fanatica, narrata con finezza e precisione. La vedrò più volte. Trama difficile risolta con mano del maestro. Ricordo Antonio Campos come produttore di Martha Marcy May Marlene, che ha avuto un enorme impatto su di me nel 2011".