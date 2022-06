Film stasera in TV da non perdere domenica 26 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 26 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Crew – Missione Impossibile, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Un ex pilota militare trova lavoro in una compagnia civile e rimane coinvolto in una missione di salvataggio in Asia.

Robin Hood – L’origine della leggenda, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Rifacimento della storia di Robin Hood con Taron Egerton e Jamie Foxx. Il ragazzo torna Sherwood e guida la rivolta contro la corona inglese.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Ghiaccio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Fabrizio Moro debutta alla regia in un film in cui un ragazzo di borgata cerca riscatto nella boxe.

Ore 15:17 – Attacco al treno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Clint Eastwood dirige la storia di un vero attentato terroristico facendo interpretare i protagonisti ai veri uomini che lo sventarono.

Quando un padre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Gerard Butler e Willem Dafoe in un dramma familiare. Quando suo figlio si ammala gravemente, un importante manager mette in discussione tutta la sua vita.

Film commedia da vedere stasera in tv



Per tutta la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia corale con Claudia Gerini, Filippo Nigro, Ambra Angiolini, Luca e Paolo. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e che devono risposarsi.

Ted 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del film con Mark Wahlberg e Seth McFarlane. Ted si ritrova sotto processo.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek – Il futuro ha inizio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

J.J. Abrams firma il primo capitolo della trilogia reboot di Star Trek, con Chris Pine e Zachary Quinto.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Brendan Fraser in un’epica avventura. Un padre e una figlia hanno il potere di rendere reali i personaggi dei romanzi.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il ponte delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks e Mark Rylance in un film di Steven Spielberg. Un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica in piena Guerra Fredda.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il giovane Hitler, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert Carlyle protagonista del biopic sugli anni giovanili del leader nazista Adolf Hitler.

I programmi in chiaro



Mina Settembre, ore 21:25 su Rai 1

Serie Tv con Serena Grande tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3

Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Tornare a vincere, ore 21:20 su Canale 5

Ben Affleck in un film che racconta l’appassionante storia di caduta e rinascita di un ex fuoriclasse del basket che decide di allenare una squadra giovanile.

Una notte da leoni 3, ore 21:20 su Italia 1

Terzo e ultimo capitolo della saga di film comici diretta da Todd Phillips, con Bradley Cooper.

In onda, ore 20:30 su La7

Luca Telese e David Parenzo in un format di approfondimento politico e sociale.

Italia’s Got Talent 2022 – Best Of, ore 21:30 su TV8

Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano ed Elio.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.