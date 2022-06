Film stasera in TV da non perdere sabato 25 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 25 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Quando un padre, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gerard Butler e Willem Dafoe in un dramma familiare. Quando suo figlio si ammala gravemente, un importante manager mette in discussione tutta la sua vita.

Il colore nascosto delle cose, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Valeria Golino e Adriano Giannini in un film drammatico. Una donna non vedente entra nella vita di un uomo dal passato tormentato.

Le regole del caos, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kate Winslet in un dramma romantico ambientato nella Francia del Re Sole.

Film commedia da vedere stasera in tv



Nonno questa volta è guerra, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken in una commedia di Sky Original. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per reclamare i suoi spazi.

La sposa fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Paul Rudd ed Eva Longoria in una commedia soprannaturale. Un ragazzo cerca di comunicare con la fidanzata morta ma si innamora della medium che ha ingaggiato.

Truffatori in erba, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Charlize Theron in una commedia d’azione. Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto.

Film di azione da vedere stasera in tv



Immortals, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Henry Cavill interpreta il contadino Teseo, pronto a lottare contro la liberazione dei Titani.

Bushwick, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dave Bautista in un film d’azione. Un ex marine deve fronteggiare l’attacco di milizie armate nel suo quartiere.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek: L’insurrezione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Patrick Stewart nel nono capitolo della saga. Picard scopre un complotto.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il ponte delle spie, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks e Mark Rylance in un film di Steven Spielberg. Un avvocato tratta la liberazione di un pilota USA in cambio di una spia sovietica in piena Guerra Fredda.

Semper Fi – Fratelli in armi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Jai Courtney e Nat Wolff. Un sergente dei Marines deve affrontare le conseguenze legali di un omicidio commesso dal fratello minore.

I programmi in chiaro



Una voce per Padre Pio 2022, ore 21:25 su Rai 1

Concerto benefico in nome di Padre Pio con tantissimi artisti pronti a esibirsi.

Nessuna bugia può rimanere nascosta, ore 21:20 su Rai 2

Una coppia assume un affascinante operaio per la ristrutturazione della nuova casa ma le cose non saranno mai più come prima.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21:20 su Rete 4

Bud Spencer interpreta un competitor nella sfida di braccio di ferro che, dopo il ritiro iniziale, decide di ritornare in sella.

Tu si che vales, ore 21:20 su Canale 5

Talent show condotto da Belen Rodriguez e con giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Trasformers – La vendetta del caduto, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del primo film sui Transformers che mette ancora in evidenza la lotta tra Decepticon e Autobot.

Un colpo perfetto, ore 21:15 su La 7

Heist movie con Michael Caine e Demi Moore. Un uomo delle pulizie e una dipendente insoddisfatta vogliono rapinare la società per cui lavorano.

Grantchester, ore 21:30 su TV8

Serie tv ispirata ai romanzi di James Runcie e ambientata in un villaggio inglese negli anni ’50.

Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera, ore 21:25 su Nove

Documentario con filmati d’archivio sulla vita tormentata dell’artista.