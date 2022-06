Mistero a Saint-Tropez, trailer del film con Gérard Depardieu

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato pubblicato il trailer del film Mistero a Saint-Tropez, la slapstick comedy diretta da Nicolas Benamou con protagonisti Benoît Poelvoorde, Christian Clavier e Gérard Depardieu.

Il video che anticipa ciò che vedremo in questa pellicola che promette tanto divertimento è stato appena presentato da I Wonder Pictures, che porterà il film nelle sale italiane a partire dal 30 giugno.



Questa commedia è ambientata nella località della riviera francese messa a titolo, con uno sguardo dal sapore vintage, che guarda al passato: siamo all’inizio degli anni Settanta e il film offre tanti gustosi siparietti, gag ed equivoci, in una versione moderna ma targata Seventies della commedia plautina insomma.

Il cast è stellare, dato che unisce alcuni dei nomi più interessanti della settima arte francese: Benoît Poelvoorde, assai apprezzato nel suo fantastico ruolo del Padreterno nel film Dio esiste e vive a Bruxelles, campione d’incassi; Christian Clavier, star di pellicole tutte da ridere come I visitatori, Les Anges Gardiens, Asterix & Obelix e soprattutto Non sposate le mie figlie! interpreta qui un ispettore pasticcione, che fa un po' il verso a Clouseau.

Non ha certo bisogno di presentazioni invece Gérard Depardieu, una delle stelle più brillanti del cinema francese ed europeo, insignito di innumerevoli riconoscimenti per il suo talento attoriale. Completano il cast Thierry Lhermitte (La cena dei cretini) e un’altra che non ha certo bisogno di presentazioni: Rossy De Palma, l’unica non francese (spagnola, una delle tante muse del registra Pedro Almodovar).



Potete guardare il trailer del film Mistero a Saint-Tropez nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.