Downton Abbey - Una nuova era, svelata la data d'uscita

Peacock ha annunciato che Downton Abbey – Una nuova era (titolo originale Downton Abbey - A New Era) farà il suo debutto in streaming il 24 giugno (disponibile on demand su Sky Q, My Sky e Sky Go). La piattaforma lancerà per l'occasione anche un nuovo canale per trasmettere la serie di Downton Abbey 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un modo per permettere ai fan di aggiornarsi prima dell'uscita del secondo film.

Downton Abbey – Una nuova era, l'uscita in streaming approfondimento Downton Abbey - New Era, il cast alla première del film a Londra. FOTO Downton Abbey – Una nuova era è uscito al cinema lo scorso aprile e si prepara quindi ad arrivare anche in streaming. Peacock lancerà un nuovo canale dedicato alla serie, ma già tutte e 6 le stagioni, il primo film e lo speciale di un'ora dal titolo The Manners of Downton Abbey sono attualmente disponibili sulla piattaforma di streaming. In Italia è anche possibile guardare tutti e 6 i capitoli su Amazon Prime Video (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Downton Abbey – Una nuova era, di cosa parla approfondimento Downton Abbey: una nuova era, il trailer del secondo film Il film segue la famiglia Crawley mentre accoglie la troupe cinematografica British Lion a Downton per girare un film, con grande dispiacere del patriarca Robert Crawley. Non c'è altra scelta, però, poiché la sontuosa dimora ha un disperato bisogno di un nuovo tetto e di riparazioni, che saranno più che coperte finanziariamente dalla produzione. Con Lady Mary (Michelle Dockery) lasciata al comando di Downton lavorando a stretto contatto con il produttore Jack Barber (Hugh Dancy), la famiglia si dirige nel sud della Francia per scoprire un mistero sulla Contessa Dowager (Maggie Smith). In Costa Azzurra arriveranno tutti: da Lord Grantham e sua moglie Lady Cora a Lady Mary con i figli George e Caroline, ma anche Lady Edith con la figlia Marigold e il marito Herbert Pelham e gli altri. Nel cast ci sarà spazio anche per le new entry come Myrna Dalgleish, interpretata da Laura Haddock, e personaggi relativamente nuovi come Lucy Smith, figlia illegittima della baronessa Bagshaw, che come si vede dal trailer sposerà Tom Branson. La sceneggiatura è scritta dal creatore della serie, Julian Fellowes. Alla produzione Gareth Neame, vincitrice di Emmy e BAFTA, e Liz Trubridge, insieme a Fellowes. Alla regia Simon Curtis. Downton Abbey: A New Era è una produzione Carnival Films, con la distribuzione di Focus Features e Universal Pictures International.