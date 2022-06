Troll: il teaser trailer del monster movie norvegese

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È dai tempi del King Kong datato 1933 che i mostri giganti si manifestano volentieri al cinema e successivamente in televisione. La criptozoologia trova nel grande e piccolo schermo uno dei suoi Habitat naturali. Così non stupisce nella giornata della Geeked Week dedicata ai film, Netflix abbia presentato anche il trailer di un monster movie incentrato su una creatura leggendaria della mitologia norvegese. La pellicola si intitola Troll ed è diretta dal regista Roar Uthaug, noto soprattutto per il Tomb Raider interpretato da Alicia Wikander. Il cineasta ha svelato che si tratta di un progetto a cui pensava da vent'anni.