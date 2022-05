What if. Si definisce così il meccanismo narrativo di certi film come Sliding doors, che postulano l’assurdo assunto secondo il quale, in ragione di un evento fantastico, le vite dei personaggi prendono delle traiettorie differenti rispetto a quelle intraprese nella realtà. È questo il modello di riferimento de La donna per me, ritorno alla regia dello sceneggiatore Marco Martani, dopo l’esordio del 2007 con Cemento armato, film che gli valse una nomination ai David di Donatello come miglior regista esordiente.

Prima, durante e dopo, Martani ha sviluppato una rilevantissima filmografia scrivendo una dozzina di cinepanettoni per Neri Parenti, assieme al sodale Fausto Brizzi, di cui è diventato sceneggiatore di fiducia quando questi è passato dietro alla macchina da presa. Non solo, nel 2009 i due hanno fondato, assieme a Lorenzo Mieli e Mario Gianani, la casa di produzione e distribuzione “Wildside”, elemento fondante assieme ad altre quattro consorelle del progetto “Vision Distribution”. Tutto questo per dire che il regista de La donna per me ha sin qui attraversato, autorevolmente, tutti i piani artistici e industriali del cinema italiano, maturando una consapevolezza a 360°.

Ecco perché questa commedia, scritta in collaborazione con Eleonora Ceci (era una giovane attrice del cast di Notte prima degli esami; con un percorso professionale perciò simile alla regista di Settembre, Giulia Steigerwalt), appare calibratissima nella scelta accurata degli ingredienti narrativi e drammaturgici; e delle strategie merceologiche, che in un cinema che vuol farsi prodotto spendibile, oltre che opera dell’ingegno artistico dei suoi autori, non devono essere considerate con spocchiosa riluttanza. Ci sta riferendo al titolo del film che, come accade sempre più spesso nelle nostre commedie, ricalca quelli del canzoniere del nostro repertorio pop. Si pensi, solo per stare a Martani, alla fortuna toccata (anche in virtu’ del suo titolo) a Notte prima degli esami. Qui il titolo del film è invece frutto di una sorta di ibridazione tra due canzoni diversissime tra loro ma egualmente celeberrime: È l'uomo per me, inciso da Mina nel 1964, e Tu sei l'unica donna per me, strepitoso successo commerciale di Alan Sorrenti del 1979.