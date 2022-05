Film stasera in TV da non perdere mercoledì 18 maggio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 18 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Si vive una volta sola, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Carlo Verdone, Rocco Papaleo, Max Tortora e Anna Foglietta in una commedia. Dopo una diagnosi crudele per uno di loro, quattro medici partono per una vacanza.

Il mio amico Alexis, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film di formazione con la star dell’Inter Alexis Sanchez. L’attaccante stringe amicizia con un bambino e riscopre il suo amore per il gioco.

Cattivi vicini, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Seth Rogen e Zack Efron in una commedia. Una coppia si trasferisce in un nuovo quartiere ma viene disturbata da vicini di casa turbolenti.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Il sacrificio del cervo sacro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Farrell e Nicole Kidman in un thriller soprannaturale. Un chirurgo stringe un misterioso legame con un ragazzino che porterà la sua famiglia alla rovina.

Cinquanta sfumature di grigio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Primo capitolo di una trilogia di film a sfondo sensuale ed erotico tratto da una saga di romanzi.

Machine Gun Preacher, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gerard Butler e Michelle Monaghan in un dramma tratto da una storia vera. Un ex spacciatore diventa missionario in Sudan.

A Chiara, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un’adolescente coraggiosa prende decisioni importanti dopo che il padre fugge.

Film di azione da vedere stasera in tv

Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Karl Urban e Lena Headey in una trasposizione cinematografica del noto fumetto.

State of play, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ben Affleck, Russell Crowe e Rachel McAdams in un thriller d’azione. Un giornalista indaga sulla morte di una donna, assistente personale di un deputato.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Ghostbusters II, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver nel sequel del famoso film sugli Acchiappafantasmi.

Film horror da vedere stasera in tv

La notte del giudizio per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Quinto capitolo della saga. Un gruppo di ribelli vuole rendere lo sfogo permanente.

I programmi in chiaro

Il coraggio di essere Franco, ore 21:25 su Rai 1

Documentario su Franco Battiato con Alessandro Preziosi come voce narrante.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Giustizia per tutti, ore 21:20 su Canale 5

Raoul Bova in una fiction. Un uomo, ingiustamente carcerato per l’omicidio di sua moglie, cerca la verità.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Eintracht Francoforte-Rangers Glasgow, ore 21:00 su TV8

Finale di Europa League tra la squadra tedesca e quella scozzese.

Men In Black 3, ore 21:25 su Nove

Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin nel terzo capitolo della nota saga fantascientifica.