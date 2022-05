Teen Wolf, Derek Hale nel cast del film

La pellicola, in fase di produzione, vedrà ancora una volta Tyler Hoechlin nei panni di Derek Hale. L’attore sarà anche uno dei produttori esecutivi del progetto per la Paramount+ Condividi

È ufficiale: l’amatissimo personaggio di Derek Hale avrà ancora il volto di Tyler Hoechlin, ma questa per la pellicola Teen Wolf The Movie. La star di The Superman & Lois, che è stata in trattativa per mesi, si è unita ufficialmente al collega di Teen Wolf Tyler Posey, già annunciato nei giorni precedenti. Nel cast anche Holland Roden, Shelley Hennig, Crystal Reed, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Ian Bohen, Vince Mattis, Nobi Nakanishi, Khylin Rhambo, Amy Workman e Dylan Sprayberry. Non saranno invece presenti, come sottolineato da Deadline, due membri del cast originale: Arden Cho e Dylan O’Brien. Il film è ideato da Jeff Davis, già creatore della serie tv, e sarà prodotto dalla MTV Entertainment Studios e dalla MGM Orion Television.

La trama approfondimento Teen Wolf, le prime immagini dal set del film Nel lungometraggio Teen Wolf The Movie una luna piena sorge a Beacon Hills, facendo emergere un male oscuro. I lupi ululano di nuovo, richiamando nella notte il ritorno di Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes e di tutti i mutaforma. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall (Tyler Posey), non più adolescente ma ancora il maschio Alpha, può essere in grado di riunire gli amici fidati e di radunare nuovi alleati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e temibile che abbiano mai dovuto affrontare. Pur non avendo una data di uscita ufficiale sappiamo già che Teen Wolf farà il suo debutto su Paramount+ alla fine del 2022. Le riprese sono cominciate a metà marzo e a occuparsi del progetto sarà sempre Jeff Davis, già ideatore della serie tv, molto apprezzata anche in Italia.