Sam Elliott si scusa per le critiche a "Il potere del cane"

L'attore ha chiesto scusa per i commenti sul film e sulla sua regista, Jane Campion. Ai microfoni del podcast "WTF di Marc Maron" aveva definito la pellicola un “cumulo di stro***te”. A distanza di un mese fa mea culpa: “Non mi sono espresso bene. Ho detto cose che hanno ferito le persone e mi sento malissimo per questo”. Si riferisce alla comunità LGTB+, che si è sentita offesa da frasi come "Ci sono tutte queste allusioni all’omosessualità in tutto il fo***to film”

Sam Elliott fa mea culpa e chiede scusa per quello che ha detto un mesetto fa sul film "Il potere del cane" e sulla sua regista, Jane Campion.



Ai microfoni del podcast "WTF di Marc Maron" aveva definito la pellicola un “cumulo di stro***te”. Dopo circa quattro settimane, si scusa.



“Non mi sono espresso molto bene”, ha affermato l’attore. “E ho detto alcune cose che hanno ferito le persone e mi sento malissimo per questo. La comunità gay è stata fantastica con me per tutta la mia carriera. E intendo per tutta la mia carriera, da prima che iniziassi a lavorare in questa città. Ho amici a ogni livello di lavoro fino a oggi, compreso il mio agente. Un mio caro amico, il mio agente per un gran numero di anni. Mi dispiace di aver ferito qualcuno di quegli amici e delle persone che amo e chiunque altro abbia offeso per le parole che ho usato

Ho anche detto al podcaster della WTF che pensavo che Jane Campion fosse una regista brillante e voglio scusarmi con il cast di Il Potere del Cane, sono attori brillanti tutti. E in particolare Benedict Cumberbatch. Posso solo dire che mi dispiace e lo sono. Lo sono davvero”, queste le parole di Sam Elliott espresse durante la sua ospitata all’evento televisivo Contenders di Deadline.

L’attore si è scusato in occasione di un pannello promozionale per la sua serie "1883", uno spin-off di "Yellowstone" per Paramount +, presentato nell'evento televisivo di Deadline.