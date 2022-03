Cinema, Franceschini: "Cerchiamo di estendere limiti per lo streaming"

Il ministro della Cultura ha parlato al convegno dell'Anica 'La fabbrica delle immagini non si ferma'. "Il limite vale già per i film italiani finanziati pubblicamente, proviamo ad allargarlo come fatto in Francia"

Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha intenzione di rivedere e ampliare il decreto che limita la diffusione dei film in streaming prevedendo una finestra temporale obbligatoria tra l'uscita in sala e la messa a disposizione del titolo sulle piattaforme.

Decreto già firmato per film con contributi pubblici

"Ho già firmato il decreto che prevede 90 giorni nelle sale prima di andare sulle piattaforme - ha detto Franceschini - Questo vale da sempre in Italia per i film italiani che hanno avuto contributi pubblici. Ora stiamo lavorando, un po' come hanno fatto in Francia, per immaginare una norma che estenda" la finestra "anche a tutti i tipi di film, italiani e non italiani".

I fondi pubblici e il tax credit

"Molto si è fatto per la cultura e per il cinema in questi ultimi anni", ha aggiunto Franceschini che è intervenuto oggi al convegno Anica "La fabbrica delle immagini non si ferma", ricordando i 150 milioni stanziati nel 2014 diventati 750 nel 2022 e norme come il tax Credit.