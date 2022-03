Addio a Gianni Cavina, aveva 81 anni

Cavina, che aveva vinto nel 1997 il Nastro d'argento per la sua interpretazione in “Festival” sempre di Avati, aveva gli esordito a teatro, allo Stabile di Bologna, nel 1968 per poi debuttare al cinema, con Flashback di Raffaele Andreassi. Poi l'incontro con Avati, con cui gira “Thomas - Gli indemoniati”, “Balsamus, l'uomo di Satana” e “La mazurka del barone della santa e del fico fiorone”, con Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio.

Attore dai mille volti, recita anche in commedie come Buttiglione diventa capo del servizio segreto, San Pasquale Baylonne protettore delle donne. Per Avati è anche sceneggiatore di film come “Bordella” o “La casa dalle finestre che ridono”. Il sodalizio con il regista prosegue con film come “Tutti defunti... tranne i morti” e “Le strelle nel fosso”. Tra le sue interpretazioni, anche “L'ingorgo - Una storia impossibile” di Luigi Comencini, “La locandiera” di Paolo Cavara, la commedia sexy “Cornetti alla crema” di Sergio Martino. Torna a lavorare con Avati in “Dancing Paradise”, “Regalo di Natale” e poi “La via degli angeli”, “La rivincita di Natale”, “Gli amici del bar Margherita”.