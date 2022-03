Bentornato papà, trama e cast del film

Una storia come tante altre, in cui l a routine quotidiana di una famiglia del Sud Italia viene interrotta bruscamente dall’inatteso , un fatto che sconvolge all’improvviso la vita di tutti. È l’incipit di Bentornato papà, che si preannuncia come il film di un racconto autentico, capace di emozionare il grande pubblico. Il lungometraggio, diretto da Domenico Fortunato, che in questo caso interpreta anche il ruolo del protagonista.

Bentornato papà, la trama

Il film racconta la storia di Franco, un uomo di 50 anni che riesce a ottenere la nomina di direttore generale dell’acciaieria in cui aveva iniziato a lavorare come operaio. La sua forza di volontà lo aveva portato, a 30 anni, a iscriversi all’università per poi laurearsi e iniziare una brillante carriera. Il destino, però, ha in serbo per Franco una sorpresa amara: lo stesso giorno della nomina, infatti, l’uomo viene colto da un malore che si rivelerà poi essere stato un ictus. La situazione tragica creatasi sarà un momento di grande crescita per tutta la famiglia, alla ricerca di un equilibrio nuovo.

In particolare, Domenico Fortunato ha raccontato dell’idea del film, partita durante una cena con il produttore Cesare Fragnelli: “Ci siamo accorti di avere vissuto una storia molto simile con i nostri padri e ci siamo raccontati le nostre questioni personali. Cesare aveva già il soggetto e mi ha poi chiesto di dirigere il film. È stato davvero emozionante, penso che tante famiglie italiane possano riconoscersi.”

Il cast del film

Bentornato papà, lungometraggio uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2021, è stato scritto da Domenico Fortunato, che ha firmato anche la regia, Cesare Fragnelli e Francesca Schirru. La casa di produzione è Rai Cinema, mentre la distribuzione dell’opera è stata affidata ad Altre Storie.

Tra gli interpreti dei personaggi chiave troviamo Domenico Fortunato, che presta il volto al protagonista Franco, Riccardo Mandolini nel ruolo del figlio Andrea, studente universitario insicuro, Giulia Simeone come la figlia Alessandra, ragazza sensibile che vorrebbe diventare una maestra delle scuole materne e Donatella Finocchiaro nei panni della moglie Anna, affettuosa e molto apprensiva. Infine, l’attore Giorgio Colangeli interpreta Silvano, il fratello maggiore di Franco.

Tra i protagonisti del film spicca il nome di Riccardo Mandolini, già noto per il suo ruolo nella serie tv Baby. Il 20enne è figlio d’arte dell’attrice Anna Rinaldi e del regista Mauro Mandolini.

Il film è stato girato tra la Puglia, in particolare a Taranto, Porto Cesareo e Martina Franca e il Lazio, nello specifico a Roma.