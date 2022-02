The Contractor, il trailer del nuovo film di Chris Pine

La star di Star Trek e di Wonder Woman vestirà i panni di un soldato speciale nel nuovo action-thriller che segna il debutto in un lungometraggio in inglese del regista Tarik Saleh Condividi

Pur in assenza di informazioni specifiche sull'arrivo della pellicola in Italia, gli appassionati di cinema action possono cominciare a farsi un'idea di come sarà The Contractor, il nuovo film di Tarik Saleh con protagonista Chris Pine di cui è disponibile il trailer ufficiale in lingua originale. Il titolo debutterà nei cinema Usa il 1° aprile.



Il trailer ufficiale diffuso da Paramount Pictures anticipa le atmosfere di The Contractor, il primo film diretto in lingua inglese dal regista svedese di origini egiziane Tarik Saleh, già autore di Omicidio al Cairo (2017). Saleh torna a occuparsi di una trama ricca di colpi di scena e intrighi per un film che mescola suspense e una buona dose di adrenalina. Protagonista della storia, Chris Pine nei panni del sergente James Harper il cui congedo involontario dai Marines è il punto di partenza di una nuova avventura all'interno di un corpo paramilitare appartenente alle forze speciali. Il sergente, ormai un soldato libero ma oppresso dai debiti e dalla responsabilità di dover provvedere alla sua famiglia, si trova però coinvolto all'interno di una grande cospirazione e dovrà lottare per la sua stessa sopravvivenza cercando di capire, inoltre, l'identità dei suoi traditori. Il trailer offre un assaggio della tensione e della fuga di Harper che, braccato dai mercenari, cercherà di tornare dai suoi cari sano e salvo. Tra pallottole, corse spericolate, esplosioni e combattimenti corpo a corpo, l'interprete del capitano Kirk nel reboot di Star Trek e di Steve Travor in Wonder Woman, si farà eroe all'interno di un nuovo titolo che si inserisce a pieno nel filone action animato da membri delusi dell'esercito, un tema ampiamente battuto nella cinematografia a stelle e strisce.