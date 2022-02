Film stasera in TV da non perdere giovedì 17 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 17 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Tower Heist: colpo ad alto livello, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia d’azione con Eddie Murphy e Ben Stiller. Un gruppo di addetti alla manutenzione organizza un furto.

Il giustiziere della notte, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis interpreta un chirurgo in cerca di vendetta dopo un attacco alla sua famiglia.

Codice Karim, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Action italiano con Mohamed Zouaoui, Valentina Cervi e Stella Egitto. Un siriano fugge dalla guerra e torna in Italia per collaborare come infiltrato.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Supernova, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth e Stanley Tucci in uno struggente road movie. Dopo una diagnosi di demenza, una coppia ripercorre i luoghi che hanno sancito il loro amore.

Hours, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Paul Walker è un padre che lotta contro la furia della natura dopo l’evacuazione di un ospedale.

La ruota delle meraviglie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Kate Winslet e Justin Timberlake in un film di Woody Allen. Una moglie infelice si invaghisce di un giovane bagnino ma l’arrivo di una ragazza ribelle cambierà tutto.

The Father – Nulla è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

La corrispondenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Giuseppe Tornatore alla regia dell’adattamento di un suo romanzo con protagonisti Jeremy Irons e Olga Kurylenko.

Film commedia da vedere stasera in tv



Ricchi di fantasia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli nella vita clandestina di due amanti che vincono alla lotteria.

Minouche la gatta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Carice Van Houten in una commedia. Una gatta si trasforma in una ragazza e si frappone a un gangster.

Scusa ma ti chiamo amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Raoul Bova e Michela Quattrociocche in una commedia romantica. Un uomo adulto e una liceale all’ultimo anno si innamorano.

Cinquanta sfumature di nero, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del fortunato film tratto da un caso letterario. Per non perdere Anastasia, Christian Grey dovrà rivedere i termini del loro contratto.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Stai lontana da me, ore 21:20 su Rai 2

Commedia con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Un consulente matrimoniale sfortunato si imbatte in una donna che può cambiargli la vita.

Paolo Conte, via con me, ore 21:20 su Rai 3

Film documentario sullo straordinario artista, con la voce narrante di Luca Zingaretti.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Harry Potter e il principe mezzosangue, ore 21:20 su Italia 1

Sesto capitolo della saga di Harry Potter, con forze oscure che minacciano il mondo dei babbani.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Atalanta-Olympiacos, ore 21:00 su TV8

Playoff di Europa League tra la squadra di Gasperini e la compagine greca.

The Expatriate – In fuga dal nemico, ore 21:25 su Nove

Aaron Eckhart in un film d’azione. Un ex agente della CIA si ritrova coinvolto in una cospirazione.