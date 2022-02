Oscar 2022, Elton John ritorna nella attesissima notte delle stelle

Il musicista farà da padrone di casa al party della sua Fondazione contro l'Aids nella attesissima notte delle stelle. Evento che si terrà in presenza il 27 marzo 2022, dopo che l'anno scorso si era tenuto in forma virtuale. Intanto, cresce l'attesa per le nomination ufficiali alla 94ma edizione dei Premi Oscar che saranno rese note martedì 8 febbraio nel corso di una speciale diretta sui social

Elton John ritorna agli Oscar (Oscar 2022, le previsioni delle nomination): il leggendario cantante che a fine gennaio, contagiato dal Covid, aveva cancellato date americane del suo tour d'addio prima della pensione, farà da padrone di casa al party della sua Fondazione contro l'Aids nella attesissima notte delle stelle. La festa, in cui con Elton accoglierà gli ospiti al West Hollywood Park il marito David Furnish, si svolgerà in presenza il 27 marzo dopo che l'anno scorso l'evento si era tenuto in forma virtuale. A intrattenere gli invitati sarà la cantante premio Grammy Brandi Carlile: "Insieme faremo una differenza per dare luce e speranza a persone che vivono con il virus Hiv in tutto il mondo", ha detto John.