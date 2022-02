Oscar 2022, le previsioni delle nomination

Grande attesa per le nomination ufficiali alla 94esima edizione dei Premi Oscar. Candidature che verranno rese note domani nel corso di una speciale diretta sui social. Ecco, nel frattempo, tutte le possibili previsioni nelle categorie in gara Condividi

In attesa della diretta di domani, martedì 8 febbraio alle 14.20 circa (orario italiano), durante la quale la vincitrice del Golden Globe Tracee Ellis Ross (Black-ish) e il vincitore dell’Emmy Leslie Jordan (Will & Grace) annunceranno in maniera ufficiale quelle che l’Academy Awards ha scelto come candidature alla prossima e 94esima edizione degli Oscar, ecco che il noto settimanale di intrattenimento americano Variety, ha cercato di stilare una lista il più possibile fedele a quelle che, secondo i rumors di questi mesi, e all’accoglienza dei progetti cinematografici da parte di pubblico e critica, potrebbero essere i nuovi film e attori candidati a vincere la statuetta più prestigiosa del cinema.

Le novità dei nuovi Oscar approfondimento Oscar 2022, la cerimonia di premiazione avrà di nuovo un presentatore In un’edizione che vuole essere quella della ripartenza, dopo le difficoltà per il mondo del cinema internazionale a causa dell’avvento della pandemia, la cerimonia degli Academy Awards targata 2022 porterà con sé anche importanti novità. Prima su tutte, la scelta di assegnare 23 statuette (non 24), riunendo in un’unica categoria definita Miglior sonoro, il premio dedicato al sonoro così come quello per il montaggio sonoro. Il pubblico potrà inoltre seguire la diretta in cui verranno annunciate ufficialmente le nomination ai prossimi Oscar, sul sito ufficiale della manifestazione televisiva, ma anche sui canali social di Academy Awards (@theacademy), su YouTube, Facebook e Twitter. Dopo l’annuncio delle candidature di domani, seguirà il conto alla rovescia che porterà tutti gli amanti del cinema alla tanto attesa cerimonia del 27 marzo 2022, durante la quale, al Dolby Theatre, tutti i migliori della loro categoria verranno premiati con l’iconica statuetta.

Le previsioni delle nomination approfondimento Bafta 2022, tutte le nomination degli "Oscar inglesi" Ecco quelle che, in base all’accoglienza di pubblico e critica, potrebbero diventare a tutti gli effetti delle nomination ai prossimi Academy Awards. In attesa dell’ufficialità di domani, martedì 8 febbraio dalle 14.20, si tratta solo di previsioni. Quello che ci si aspetta sono però incredibili sorprese date anche dall’entrata in scena – durante queste ultime edizioni – dei grandi colossi dello streaming e delle loro personali produzioni. E se da un lato, l’indiscusso Dune di Denis Villeneuve potrebbe fare il pieno di nomination, dall’altra non ci si sente di sottovalutare incredibili produzioni e interpretazioni come quella de Il potere del cane e Benedict Cumberbatch così come West Side Story di Steven Spielberg. In gara per “Miglior film straniero” anche Paolo Sorrentino e la pellicola È stata la mano di Dio. Ecco tutte le previsioni per ogni categoria in gara: Miglior Film A proposito dei Ricardo

Belfast

I segni del cuore

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story Miglior regista Paul Thomas Anderson per Licorice Pizza

Kenneth Branagh per Belfast

Jane Champion per Il potere del cane

Steven Spielberg per West Side Story

Denis Villeneuve per Dune Miglior attore protagonista Javier Bardem per A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch per Il potere del cane

Andrew Garfield per Tick, Tick … Boom!

Will Smith per King Richard

Denzel Washington per Macbeth Miglior attrice protagonista Olivia Colman per La figlia oscura

Penélope Cruz per Madres paralelas

Lady Gaga per House of Gucci

Nicole Kidman per A proposito dei Ricardo

Kristen Stewart per Spencer Miglior attore non protagonista Ben Affleck per Il bar delle grandi speranze

Bradley Cooper per Licorice Pizza

Ciarán Hinds per Belfast

Troy Kotsur per I segni del cuore

Kodi Smit-McPhee per Il potere del cane Miglior attrice non protagonista Caitríona Balfe per Belfast

Cate Blanchett per La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Ariana DeBose per West Side Story

Kirsten Dunst per Il potere del cane

Aunjanue Ellis per King Richard Miglior sceneggiatura originale A proposito dei Ricardo

Belfast

Don’t Look Up

Licorice Pizza

King Richards Miglior sceneggiatura non originale I segni del cuore

La figlia oscura

Passing

Il potere del cane

West Side Story Miglior film d’animazione Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l'ultimo drago Miglior scenografia Cyrano

Dune

The French Dispatch

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

West Side Story Miglior fotografia Dune

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story Miglior costume Crudelia

Dune

House of Gucci

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni - Nightmare Alley Miglior montaggio Belfast

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Il potere del cane Miglior trucco e acconciatura Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

The Suicide Squad – Missione suicida Miglior sonoro Belfast

Dune

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

West Side Story Migliori effetti speciali Dune

Ghostbusters: Afterlife

Godzilla vs. Kong

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home Miglior colonna sonora Don’t Look Up

Dune

Encanto

Il potere del cane

Spencer Miglior canzone originale Annette – So May We Start - Ron Mael, Russell Mael

Don’t Look Up - Just Look Up – Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Taura Stinson

Encanto - Dos Oruguitas – Lin-Manuel Miranda

The Harder They Fall - Guns Go Bang – Jeymes Samuel, Scott Mescudi, Shawn Carter

No Time to Die - No Time to Die” – Billie Eilish, Finneas O’Connell Miglior documentario Attica

Flee

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised) Miglior film straniero Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

A Hero

La persona peggiore del mondo Miglior cortometraggio d’animazione Boxballet

Mum is Pouring Rain

Namoo

Robin Robin

Step into the River Miglior cortometraggio documentario Audible

A Broken House

Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker

The Queen of Basketball

Terror Contagion Miglior cortometraggio live action Censor of Dreams

The Dress

The Long Goodbye

When the Sun Sets

You’re Dead Hélène