Oscar 2022, la cerimonia di premiazione avrà di nuovo un presentatore

La cerimonia degli Oscar avrà un presentatore nell'edizione 2022, cosa che non accadeva dal 2018. L'annuncio è stato dato dalla Abc, la rete che trasmette la kermesse ogni anno. Al momento però non si fanno nomi, anche se secondo L'Hollywood Reporter, l'Academy Award avrrebbe provato a contattare Tom Holland. L'attore (noto per il ruolo di Spider-Man), recentemente aveva dichiarato che, nel caso gli fosse stato chiesto di condurre la notte degli Oscar, avrebbe risposto "assolutamente sì, quale idiota direbbe di no? Sarebbe divertente, lo farei con piacere. Sono sicuro anche molto stressante, ma divertente".