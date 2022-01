Film stasera in TV da non perdere domenica 30 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 30 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



I mercenari – The Expendables, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film ormai cult con Sylvester Stallone e Jason Statham. Un gruppo di mercenari deve rovesciare una dittatura.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Dorian Gray, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ber Barnes e Colin Firth nella trasposizione cinematografica del noto romanzo di Oscar Wilde.

Morrison, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Federico Zampaglione dirige l’adattamento cinematografico di un suo stesso romanzo. L’incontro tra un giovane cantante e una vecchia rockstar cambierà la vita di entrambi.



Film commedia da vedere stasera in tv



Bugiardo Bugiardo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jim Carrey è un avvocato che per un desiderio del figlio non riesce a dire più bugie.

Amore a seconda vista, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con un tocco di fantasy. Un romanziere si sveglia in un mondo immaginario e deve riconquistare la donna che ha già sposato nella vita reale.

Nonno scatenato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Robert De Niro e Zack Efron in una commedia. Un anziano vedovo trascina il nipote in Florida per un viaggio di trasgressione.

I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



La guerra dei mondi, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise in un film di Steven Spielberg. Un uomo deve difendere la sua famiglia da un’invasione aliena.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Unbroken, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Esordio alla regia per Angelina Jolie che racconta la storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico che durante la Seconda Guerra Mondiale venne catturato e torturato dai giapponesi.

Film thriller da vedere stasera in tv



Syriana, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Premio Oscar per George Clooney che interpreta un agente in CIA impegnato contro il terrorismo. Nel cast anche Matt Damon.

Film biografico da vedere stasera in tv



De Gaulle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Lambert Wilson nel biopic sul noto generale francese.

I programmi in chiaro



La Sposa, ore 21:25 su Rai 1

Serena Rossi è una giovane donna che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di accettare un matrimonio per procura.

The rookie, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con Nathan Fillion, che interpreta un uomo con il sogno di diventare un poliziotto a Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Avanti un altro! Pure di sera!, ore 21:20 su Canale 5

Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano anche di sera con il quiz show da loro condotto.

Deadpool 2, ore 21:20 su Italia 1

Secondo capitolo della saga sul personaggio Marvel con Ryan Reynolds. Stavolta l’antieroe dovrà affrontare Cable.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Io prima di te, ore 21:30 su TV8

Sam Clafin e Emilia Clarke in una storia d’amore tra un ragazzo quadriplegico e la sua assistente.

The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo 2016, ore 21:25 su Nove

Il trio comico in un best of dell’anno 2016.