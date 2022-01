È morto l'attore francese Gaspard Ulliel. Aveva solo 37 anni

Scoperto a 19 anni per l'interpretazione in "Les Egares" di Andrè Techinè al fianco di Emmanuelle Beart, nel 2005 Ulliel conquista il prestigioso Cesar per il ruolo di un soldato nella Prima Guerra Mondiale in "Una lunga domenica di passioni" di

Jean-Pierre Jeunet. Nel 2014 è il celebre Yves Saint-Laurent

nella biografia realizzata da Bertrand Bonello. Tre anni più tardi, vince di nuovo il Cesar per la sua interpretazione in "E' solo la fine del mondo" scritto e diretto da Xavier Dolan.