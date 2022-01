Sky Cinema Collection – Meryl Streep: il talento al potere

Da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio sul canale 303 sale in cattedra una delle attrici più acclamate e più premiate di sempre, con film di culto come Kramer contro Kramer, La mia Africa e The Iron Lady

Sono ben diciassette, i titoli in programma, e in alcuni casi si tratta di veri e propri cult assoluti. Parliamo di pellicole leggendarie come Kramer contro Kramer, seconda nomination e prima vittoria agli Academy Awards per Meryl, in questo caso come Miglior attrice protagonista. Con lei sul set un altro fuoriclasse come Dustin Hoffman, che la affianca in questo dramma famigliare diretto in maniera magistrale da Robert Benton.

Altro film “da Oscar” per la Streep è La scelta di Sophie di Alan J. Pakula, in cui nella New York del dopoGuerra va in scena un drammatico triangolo amoroso segnato in maniera indelebile dai ricordi dell’Olocausto. Completa la tripletta di premi ottenuti all’Academy il biopic diretto da Phyllida Lloyd The Iron Lady, incentrato sulla figura dell’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher.

L’eterogeneità delle pellicole parte della rassegna rende una volta di più la misura del talento di Meryl Streep, che passa agevolmente dall’intensità di passioni di pellicole come La mia Africa di Sydney Pollack e I ponti di Madison County di e con Clint Eastwood, ai toni grotteschi della commedia horror La morte ti fa bella di Robert Zemeckis, o ancora alla leggerezza del musical Mamma Mia! di Phyllida Lloyd, costruito sui grandi successi degli Abba.

Cinque giorni di grandi film, quelli di Sky Cinema Collection – Meryl Streep, che valgono come una vera lezione sul cinema. Non resta che prendere appunti e imparare tutto quello che c’è da sapere sulle potenzialità espressive di un attore da quella che è una vera e propria maestra.