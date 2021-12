Film stasera in TV da non perdere giovedì 30 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 30 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



School of Mafia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nino Frassica ed Emilio Solfrizzi in una commedia. Tre rampolli della malavita newyorkese vengono spediti in Sicilia per prendere lezione di criminalità organizzata.

The Family Man, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Nicolas Cage e Tea Leoni in una commedia fantastica. Un uomo di successo rivive la sua vita con diverse priorità.

Ocean’s 8, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel al femminile della nota saga. La sorella di Danny Ocean mette insieme una squadra per la rapina del secolo.

Un’estate al mare, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia estiva con Biagio Izzo, Alena Seredova, Lino Banfi ed Enrico Brignano.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lion – La strada verso casa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dev Patel e Nicole Kidman in una toccante pellicola basata su una storia vera ambientata in India.

La risposta è nelle stelle, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Scott Eastwood in un film romantico. Due ragazzi di mondi completamente diversi si innamorano.

The Father – Nulla è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hunter’s Prayer – In fuga, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film di azione con Sam Worthington. Un killer solitario deve uccidere una ragazza ma rinuncia: entrambi dovranno fuggire

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Action in cui un gruppo di criminali vuole sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere una spettacolare rapina.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Rufus e la porta segreta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Due ragazzini scoprono Rufus, una pelosa creatura che gli chiede di salvare il suo regno.

Film thriller da vedere stasera in tv



Reazione a catena, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Morgan Freeman e Keanu Reeves in un thriller. FBI e criminali cercano di appropriarsi di una formula che permette di estrarre energia dall’acqua.

La Spia – A Most Wanted Man, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Philip Seymour Hoffman e Rachel McAdams in un thriller. Un uomo misterioso finisce nel mirino dei servizi segreti.

Il talento del calabrone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Lorenzo Rickelmy e Sergio Castellitto in un thriller. Un DJ radiofonico riceve una chiamata da un uomo che minaccia di farsi esplodere nel centro di Milano.

Film biografico da vedere stasera in tv



Miss Marx, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic sulla figlia del noto Karl Marx, con Romola Garai nel ruolo della protagonista.

The Ride – Storia di un campione, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Una storia di riscatto di un ragazzo adottato da una famiglia interraziale.

I programmi in chiaro



I fratelli De Filippo, ore 21:25 su Rai 1

La storia di Peppino, Titina ed Eduardo De Filippo, tre grandi fratelli e artisti che hanno fatto la storia di Napoli e dell’Italia.

Show Dogs – Entriamo in scena, ore 21:20 su Rai 2

Un cane poliziotto deve sgominare una banda che traffica animali rari.

Rigoletto al Circo Massimo, ore 21:20 su Rai 3

Rivisitazione della nota opera di Giuseppe Verdi direttamente dal Circo Massimo.

Domani è un altro giorno, ore 21:20 su Rete 4

Marco Giallini e Valerio Mastrandrea in un toccante film sul tema dell’amicizia. Un uomo torna a Roma per 4 giorni dopo la scoperta della malattia del suo amico.

Caduta libera – Campionissimi, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce in prima serata il format televisivo tra quiz e botole.

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:20 su Italia 1

Capolavoro con Matt Damon, Robin Williams e Ben Affleck. Un genio allo sbando incontra uno psicologo che gli cambierà la vita.

Operazione sottoveste, ore 21:15 su La7

Esilarante commedia antimilitarista con Cary Grant e Tony Curtis. Il viaggio improbabile di un sommergibile guasto attraverso le Filippine.

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:30 su TV8

Phil Lord e Chris Miller dirigono un film di animazione in cui alcuni Spider-Man di diversi universi si uniscono per una minaccia comune.

Whitney Houston – Stella senza cielo, ore 21:25 su Nove

Documentario dedicato alla tormentata vita della leggendaria cantante.